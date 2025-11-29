Pronostico Atletico Madrid-Oviedo: in casa non c’è storia

Atletico Madrid-Oviedo è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

C’è davvero poco da fare: l’Atletico Madrid in casa, vuoi o non vuoi, con fortuna o meno, prima o poi riesce quasi sempre a vincere le proprie partite. Contro l’Inter ci ha messo la firma Gimenez, oltre il minuto 90, facendo esplodere Simeone che ha visto di nuovo la sua squadra andare oltre le difficoltà.

Ce ne dovrebbero essere oggettivamente molto di meno contro l’Oviedo, ultimo in classifica in questa Liga, con solamente nove punti conquistati fino al momento. Ma, oltre questo dato, quello che viene maggiormente all’occhio è quello relativo ai gol fatti dagli ospiti: solamente 7 in 13 partite. Problemi grossi, insomma, nel reparto avanzato e contro una difesa forte, sia tecnicamente che mentalmente (ma anche fisicamente) come quella madrilena, riuscire a pensare al colpaccio va oltre il sogno. Quasi utopistico.

Parliamo quindi di un match molto indirizzato e che non dovrebbe regalare nessuno scossone. Una quota quasi regalata questa e la combo ci potrebbe aiutare sicuramente ad alzarla. Ma per il pronostico ci trasferiamo sotto.

Come vedere Atletico Madrid-Oviedo in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Oviedo, gara valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.47 su Goldbet e Lottomatica e 1.50 su Snai.

Il pronostico

Atletico Madrid sicuramente vincente dentro un match nel quale solamente la truppa di Simeone riuscirà a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Oviedo

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Alvarez, Griezmann.

OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Lopez; Colombatto, Dendoncker; Vinas, Agudin, Cazorla; Rondon.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0