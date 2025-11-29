Pronostici Juventus-Cagliari: la doppia ammoniti

Juventus-Cagliari, la scelta che riguarda i due possibili ammoniti dell’incontro: tutto ciò che occorre sapere

Appuntamento tutt’altro che secondario del sabato di Serie A, Juventus-Cagliari apre scenari interessanti in ottica player builder. A dirigere la sfida dell’Allianz Stadium sarà infatti Valerio Crezzini che ha dalla sua una media di 4,63 ammoniti a partita non proprio banale.

Viste anche le caratteristiche delle due squadre – piuttosto incisive nel pressing sui portatori di palla avversaria – l’ipotesi di una gara caratterizzata da non poche interruzioni è credibile. Spalletti, del resto, può contare su calciatori rapidi e funambolici nell’uno contro uno come Yildiz e Conceicao.

Nella retroguardia rossoblu in posizione di braccetto sinistro agirà Luperto. Nonostante la sola ammonizione a carico, l’ex Napoli può rappresentare una soluzione credibile come papabile ammonito.

Juventus-Cagliari, due ammoniti prendono quota

Piuttosto lento e compassato nei primi passi, il roccioso difensore del Cagliari dovrebbe pagare dazio nei primi passi. Se puntato con continuità da Conceicao, Luperto rischia di essere chiamato ad una prova molto dispendiosa dalla cintola in giù.

Aggressività e traffico per dirigere i quali lo stesso Locatelli sarà verosimilmente chiamato a ricorrere alle maniere forti. Reduce da diverse prestazioni poco entusiasmanti, il centrocampista della Juventus ha già rimediato tre cartellini gialli: molto più bravo ad interdire che a creare gioco, l’ex Sassuolo vede il poker di cartellini molto vicino.

Luperto e Locatelli ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 21,28.