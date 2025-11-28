Pronostico Palmeiras-Flamengo: alta tensione, fioccano i cartellini

Palmeiras-Flamengo è la finale di Coppa Libertadores: dove vederla in tv e in streaming, formazioni e pronostico

La partita più importante dell’anno. Un derby brasiliano sentitissimo. Una gara che va oltre ogni pronostico. Palmeiras-Flamengo è l’ultimo atto della Libertadores. E i biancoverdi sono arrivati in finale dopo una rimonta clamorosa nella semifinale che ha alzato il livello di autostima in maniera clamorosa. Un fattore che potrebbe fare la differenza.

Le due squadre si giocano anche il campionato con il Flamengo ormai favorito perché a due giornate da termine ha cinque punti di vantaggio e, anche i numeri, sono a favore dei rossoneri che hanno il miglior attacco e la miglior difesa. Ma questa rimane comunque una gara a se. Tutto potrebbe succedere. Di certo la tensione sarà altissima: vincerà chi riesce a gestire meglio le emozioni. Ma una vagonata di cartellini ce l’aspettiamo sicuramente. E non potrebbe essere altrimenti.

Un paio di assenze ce le hanno i due allenatori. Ma non dovrebbero in questo caso fare la differenza. Potrebbe contare sicuramente l’esperienza, con Pulgar, Jorginho, Alex Sandro e Danilo, tutti ex Serie A e tutti al Flamengo, che sanno come si giocano queste partite. Nel Palmeiras, invece, c’è Felipe Anderson, l’ex Lazio, che guiderà l’attacco. Negli ultimi cinque confronti in tre occasioni ha vinto il Flamengo (un pareggio e una vittoria del Palmeiras) e, il momento, sorride anche ai rossoneri che, sfruttando i risultati negativi del Palmeiras (zero vittorie nelle ultime cinque partite) si è allontanato in campionato e ha le mani sul titolo.

Dicevamo, comunque: sarà un match con una storia diversa, ma tutto quello che vi abbiamo raccontato ci aiuta a dare una favorita. Che vi diciamo nel nostro pronostico.

Come vedere Palmeiras-Flamengo in diretta tv e in streaming