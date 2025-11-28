Pronostico Barcellona-Alaves: il riscatto è immediato

Barcellona-Alaves è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Il riscatto è immediato. E non può essere altrimenti. Il Barcellona dopo la legnata presa a Londra contro il Chelsea deve tornare a vincere e tornerà a vincere.

Non tanto per quella che è la forza dell’Alaves, ma soprattutto perché la truppa di Flick ha bisogno di ritrovare certezze. E le certezze si ritrovano solamente vincendo. Si deve rimanere attaccati al Real Madrid – davanti in classifica – che ha ancora dei problemi da risolvere. Xabi Alonso dall’altro lato sta sentendo troppo la pressione e senza un Mbappé di un altro livello al momento non sarebbe lì dov’è. E questo in casa catalana lo hanno capito da un pezzo e stanno spingendo con il piede sull’acceleratore per riprendersi la prima posizione in classifica.

E, in una gara del genere, a differenza di quanto succede quasi sempre, e vale a dire una squadra, quella catalana, che prende quasi sempre gol, qui possiamo parlare di un match che potrebbe finire in maniera opposta, vale a dire con una vittoria sì catalana, ma senza subire una rete. Il motivo è che l’Alaves, con undici gol fatti, è uno dei peggiori attacchi della Liga.

Come vedere Barcellona-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Alaves, gara valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Il pronostico

Barcellona ovviamente vincente e come vi abbiamo spiegato prima senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di Barcellona-Alaves

BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Kounde, Cubarsì, Garcia, Balde; de Jong, Olmo, Casado; Lamine Yamal, Torres, Raphinha.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Vicente, Blanco, Suarez, Alena; Diaz, Boye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0