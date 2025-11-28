Pronostici Serie B 29 novembre: per queste squadre prosegue il digiuno di vittorie in trasferta

Serie B, sabato ricco con sette partite in programma. L’Empoli, reduce da due vittorie di fila, ospita il Bari che ha appena cambiato allenatore.

La Serie B si avvicina a grandi falcate al giro di boa. Manca poco più di un mese alla fine del girone d’andata ma nessuna lì davanti ha ancora preso il largo. Il Monza ci sta provando ma è troppo presto per parlare di fuga. Dietro ai brianzoli, da soli in vetta a +4 sulla terza, è bagarre. E la sensazione è che qualcuna che non aveva iniziato la stagione con il piede giusto possa rientrare in corsa per la promozione.

Tra queste c’è l’Empoli, una delle tre retrocesse dalla A, che sembra aver ritrovato serenità e fiducia dopo il cambio di allenatore: con Alessio Dionisi al timone – tecnico che in Toscana aveva conquistato una promozione nel 2021 – gli azzurri si sono rimessi in marcia e le due vittorie di fila contro Catanzaro (1-0) ed Avellino (0-3) ne sono la dimostrazione.

Sei punti che hanno permesso all’Empoli di tornare a ridosso della zona playoff e di raggiungere all’ottavo posto la Juve Stabia. E se vincere, come si suol dire, aiuta a vincere, non è da escludere che la striscia vincente prosegua anche nella sfida contro il Bari, squadra in crisi che ha appena cambiato guida tecnica passando da Fabio Caserta, a cui è stato fatale il ko interno con il Frosinone, a Vincenzo Vivarini, che solo qualche settimana prima era stato licenziato dal Pescara. Lo scossone potrebbe giovare ai Galletti, momentaneamente in zona retrocessione. Difficile, tuttavia, pensare che l’inversione di tendenza si concretizzi proprio contro un Empoli in ripresa, considerando soprattutto che i pugliesi sono una delle cinque squadre ancora a secco di vittorie in trasferta.

Il match più interessante, però, è quello tra Reggiana e Frosinone, rispettivamente settima e terza in classifica. I ciociari galoppano e nello scorso weekend, espugnando il San Nicola di Bari, hanno conquistato il terzo successo nelle ultime quattro (sono imbattuti da oltre un mese). Tra i difetti della squadra di Massimiliano Alvini, una difesa che concede un po’ troppo: l’attacco granata, a digiuno da due partite, dovrebbe approfittarne per tornare a segnare dopo 180 minuti.

Le previsioni sulle altre partite

Giorgio Gorgone ha esordito con un pareggio sulla panchina del Pescara – un pirotecnico 3-3 in quel di Catanzaro – raggiungendo i giallorossi in pieno recupero grazie ad una rete di Corazza. Uno di quei classici punti che fanno morale.

Il Delfino, penultimo in classifica, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche nello scontro tra neopromosse con il Padova: i veneti, reduci dalla deludente prestazione nel derby regionale con il Venezia, non vincono dallo scorso 19 ottobre. A proposito degli arancioneroverdi, i due successi con Sampdoria e Padova hanno permesso agli uomini di Giovanni Stroppa di scalare nuovamente la classifica e portarsi a -1 dal quarto posto.

Il Venezia dovrà però fare attenzione ad un Mantova in ripresa, rinfrancato dalle tre vittorie consecutive con Sampdoria, Padova e Spezia. I gol non dovrebbero mancare nella sfida del “Penzo”, tenendo conto dell’atteggiamento spesso spregiudicato della formazione di Davide Possanzini. Chiudiamo con Catanzaro-Virtus Entella: i calabresi sono tornati a zoppicare – un solo punto nelle ultime due giornate – ma hanno l’opportunità di voltare pagina contro i liguri, che in trasferta non hanno mai vinto, realizzando a malapena due gol in sei partite.

Serie B: possibili vincenti

Pescara o pareggio (in Pescara-Padova)

Empoli (in Empoli-Bari)

Venezia (in Venezia-Mantova)

Le partite da almeno due gol complessivi

Empoli-Bari

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Reggiana-Frosinone

La partita da meno di tre gol complessivi

Catanzaro-Virtus Entella

Comparazione quote

La vittoria dell’Empoli è quotata a 2.10 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Reggiana-Frosinone è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI