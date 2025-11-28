Pronostici Juventus-Cagliari: marcatore e tiri in porta

Juventus-Cagliari, i pronostici del match: dal possibile marcatore ai tiratori da prendere in considerazione. Ecco tutte le quote

A caccia di conferme importanti dopo la rocambolesca quanto preziosissima vittoria ottenuta contro il Bodo Glimt, la Juventus non può permettersi ulteriori battute d’arresto. Allo Stadium la compagine di Spalletti ospita il Cagliari con il chiaro intento di trovare una vittoria che manca dall’exploit di Cremona.

La sfida in terra norvegese ha riconsegnato al tecnico di Certaldo un Kenan Yildiz in versione smagliante. L’attaccante turco si è letteralmente preso la squadra sulle spalle con tecnica, qualità e carisma. Le stesse caratteristiche con le quali potrebbe far saltare il banco anche contro i sardi, squadra comunque rognosa e piuttosto difficile da scardinare.

Il numero 10 della Juventus rappresenta a tutti gli effetti un’opzione credibile in ottica marcatore anche perché dovrebbe agire molto più a ridosso della porta avversaria.

Juventus-Cagliari, la raffica di tiratori che non ti aspetti

Partendo dal primo minuto o dalla panchina, Francisco Conceicao è un fattore dal quale risulta piuttosto difficile prescindere in chiave tiratori. Il portoghese – con quindici conclusioni all’attivo – è uno dei calciatori bianconeri più pericolosi: molto probabile che riesca a trovare la porta almeno due volte.

Letteralmente rivitalizzato dalla cura Spalletti, anche Filip Kostic dovrebbe riuscire ad inserirsi nel ventaglio tiratori: il serbo è capace di dire la sua grazie alla ritrovata verve in zona offensiva e a doti balistiche mai superate.

Sull’altro versante, infine, occhio a Sebastiano Esposito: il jolly del Cagliari sa come far male alla Juve e più in generale dovrebbe far leva sul buon momento di forma almeno in termini di produzione offensiva.

Yildiz marcatore plus; Conceicao Over 1,5 tiri in porta plus, Kostic ed Esposito Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 18,09 su Goldbet.