I pronostici di venerdì 28 novembre: Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 28 novembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B B, Liga, Eredivisie, Bundesliga e Ligue 1

Saranno Como e Sassuolo ad alzare il sipario sulla tredicesima giornata di Serie A, due squadre protagoniste lunedì scorso dei due posticipi dell’ultimo turno, giocate rispettivamente contro Torino e Pisa. I lariani hanno allungato la lunga striscia di imbattibilità tornando a vincere dopo due pareggi consecutivi: letteralmente strapazzato il Torino di Marco Baroni, schiantato addirittuta 5-1 a domicilio.

Altra prestazione sontuosa da parte degli uomini di Cesc Fabregas, che stanno dimostrando di essere già in grado di concorrere per un posto in Europa. Granata dominati praticamente in tutte le statistiche e ben quattro marcature arrivate da tre acquisti estivi: Addai (doppietta), Ramon e Baturina.

Battendo il Sassuolo – sfida inedita in massima serie – il Como si ritroverebbe quarto a pari punti con l’Inter: scenario tutt’altro che impossibile, visto che i lariani lo scorso 24 settembre hanno già battuto i neroverdi in Coppa Italia al termine di un match senza storia, terminato 3-0 per la squadra di Fabregas.

Il Como è chiamato a sfatare il tabù delle vittorie di fila: i lariani finora non hanno mai vinto due partite consecutivamente e ci riproveranno contro un Sassuolo che in questi primi mesi di campionato ha dimostrato di poter dare fastidio un po’ a chiunque e che non ha assilli di classifica. Difficilmente la squadra di Fabregas, seppur favorita, terrà la porta inviolata.

I pronostici sulle altre partite

La giornata numero 14 del massimo campionato spagnolo si apre con l’anticipo tra Getafe ed Elche. Una partita di metà classifica anche se, i padroni di casa, prendendosi la vittoria, sarebbero davvero quasi dentro la zona Europa.

Sono due le sconfitte di fila per il Getafe: una in trasferta contro il Maiorca, l’altra in casa contro l’Atletico Madrid. Entrambe arrivate senza segnare nemmeno un gol. Ed è questo uno dei punti deboli di questa formazioni che, tra quelle che sono lì davanti, ha segnato di meno. Per lo spettacolo insomma è meglio guardare da un’altra parte, ma la solidità dei padroni di casa fa pensare a un risultato positvo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 0-1 OSPITE in Getafe-Elche, Liga, ore 21:00

Vincenti

COMO (in Como-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)

(in Como-Sassuolo, ore 20:45) HEERENVEEN O PAREGGIO (in Pec Zwolle-Heerenveen, Eredivisie, ore 20:00)

(in Pec Zwolle-Heerenveen, ore 20:00) GETAFE O PAREGGIO (in Getafe-Elche, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hannover 96-Karlsruher , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 FC Den Bosch-Willem II , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Dordrecht-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Schalke 04-Paderborn , Zweite Lig, ore 18:30

, Zweite Lig, ore 18:30 Borussia Moenchengladbach-Lipsia , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Metz-Rennes, Ligue 1, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.79 GOLDBET ; 11.53 SNAI; 12.79 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Cesena-Modena, Serie B, ore 20:30