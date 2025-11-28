I pronostici del weekend (29-30 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, tredicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Juventus, Inter e Atletico Madrid, turno casalingo favorevole per Marsiglia e Aston Villa.

I pronostici del weekend (29-30 novembre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-Leeds, Girona-Real Madrid, PSV-Volendam, Barcellona-Alaves e Bayern Monaco-St. Pauli. 

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Amburgo-Stoccarda, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Chelsea-Arsenal, Werder Brema-Colonia e Monaco-PSG.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester City-Leeds, Premier League, sabato 16:00
Girona-Real Madrid, Liga, domenica 21:00
PSV-Volendam, Eredivisie, domenica 12:15
Barcellona-Alaves, Liga, sabato 16:15
Bayern Monaco-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Marsiglia (in Marsiglia-Tolosa, Ligue 1, sabato 21:05)
Juventus (in Juventus-Cagliari, Serie A, sabato 18:00)
Inter (in Pisa-Inter, Serie A, domenica 15:00)
Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Oviedo, Liga, sabato 21:00)
Aston Villa (in Aston Villa-Wolverhampton, Premier League, domenica 1700)
Comparazione quota totale (gol + over): 33.35 GOLDBET ; 31.53 SNAI; 33.35 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Amburgo-Stoccarda, Bundesliga, domenica 15:30
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30
Chelsea-Arsenal, Premier League, domenica 17:30
Werder Brema-Colonia, Bundesliga, sabato 15:30
Monaco-PSG, Ligue 1, sabato 17:00
