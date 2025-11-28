I pronostici del weekend (29-30 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, tredicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Juventus, Inter e Atletico Madrid, turno casalingo favorevole per Marsiglia e Aston Villa.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-Leeds, Girona-Real Madrid, PSV-Volendam, Barcellona-Alaves e Bayern Monaco-St. Pauli.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Amburgo-Stoccarda, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Chelsea-Arsenal, Werder Brema-Colonia e Monaco-PSG.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester City-Leeds, Premier League, sabato 16:00

• Girona-Real Madrid, Liga, domenica 21:00

• PSV-Volendam, Eredivisie, domenica 12:15

• Barcellona-Alaves, Liga, sabato 16:15

• Bayern Monaco-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Marsiglia (in Marsiglia-Tolosa, Ligue 1, sabato 21:05)

• Juventus (in Juventus-Cagliari, Serie A, sabato 18:00)

• Inter (in Pisa-Inter, Serie A, domenica 15:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Oviedo, Liga, sabato 21:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Wolverhampton, Premier League, domenica 1700)

Comparazione quota totale (gol + over): 33.35 GOLDBET ; 31.53 SNAI; 33.35 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Amburgo-Stoccarda, Bundesliga, domenica 15:30

• Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30

• Chelsea-Arsenal, Premier League, domenica 17:30

• Werder Brema-Colonia, Bundesliga, sabato 15:30

• Monaco-PSG, Ligue 1, sabato 17:00