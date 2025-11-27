Pronostico Getafe-Elche: tre punti per l’Europa

Getafe-Elche è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

La giornata numero 14 del massimo campionato spagnolo si apre con l’anticipo tra Getafe ed Elche. Una partita di metà classifica anche se, i padroni di casa, prendendosi la vittoria, sarebbero davvero quasi dentro la zona Europa.

Sono due le sconfitte di fila per il Getafe: una in trasferta contro il Maiorca, l’altra in casa contro l’Atletico Madrid. Entrambe arrivate senza segnare nemmeno un gol. Ed è questo uno dei punti deboli di questa formazioni che, tra quelle che sono lì davanti, ha segnato di meno. E ci sono anche molte squadre, dietro, che qualche gol in più lo hanno fatto. Un punto in meno in classifica ce lo hanno gli ospiti, che sono sereni, che hanno un solo obiettivo che è quello della salvezza, e che per quello che hanno fatto vedere fino al momento hanno davvero delle ottime possibilità di prendersi una permanenza serena.

Detto questo, è evidente che il Getafe deve costruire soprattutto in casa il proprio cammino e, c’è da dire, che fino al momento lo ha fatto in maniera molto alterna. Due sole vittorie nelle ultime dieci gare giocate tra le mura amiche, un ruolino che potrebbero essere ribaltato o quasi, in meglio, in questa gara di venerdì. Anche perché l’Elche nelle ultime 9 uscite esterne ha vinto solamente una volta contro il Los Garres, una squadra di serie inferiore, in Coppa del Re. Per il resto una miriade di delusioni.

Come vedere Getafe-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Elche, gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Getafe è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per lo spettacolo sarebbe meglio guardare da un’altra parte. Questo match ci pare scritto con meno di tre gol complessivi e con una vittoria del Getafe.

Le probabili formazioni di Getafe-Elche

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Djene, Duarte, Rico; Femenia, Munoz, Arambarri, Juanmi; Liso, Mayoral.

ELCHE (5-3-2): Pena; Fort, Nunez, Affengruber, Bigas, Valera; Diangana, Aguado, Febas; Mir, Silva.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0