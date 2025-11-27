Pronostico G.A. Eagles-Stoccarda: l’allungo lo detta l’esperienza

G.A. Eagles-Stoccarda è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono appaiate in classifica a quota sei punti G. A. Eagles e Stoccarda. E hanno gli stessi gol segnati (4) e lo Stoccarda (4) ne ha subito uno in meno degli olandesi. Le posizioni di classifica, comunque, non è che siano del tutto convincenti visto che parliamo del 20esimo e 21esimo posto. Vicini alla zona rossa.

L’esperienza dello Stoccarda comunque (ma non solo, anche il momento di forma) dovrebbe fare la differenza in questa partita molto delicata e importante. I tedeschi match di questo genere, anche in Champions League c’è da dire, ne hanno affrontati tanti negli anni passati, cosa che non si può affermare per gli olandesi padroni di casa che, comunque, lo scotto non è che lo abbiano pagato più di tanto.

Ma, come detto, oltre all’esperienza c’è pure il momento psicofisico che spinge verso una vittoria ospite: lo Stoccarda si presenta a questa partita forte di quattro risultati utili nelle ultime cinque, mentre gli olandesi sempre nello stesso arco di tempo ne hanno perse tre. Sì, è altrettanto vero che in casa hanno un passo diverso rispetto a quando vanno a giocare in trasferta, ma lo Stoccarda ha quelle qualità mentali giusti per uscire indenne da un ambiente che sarà caldo. Insomma, il match ci pare segnato.