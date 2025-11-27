Pronostico Cesena-Modena: non c’è l’aggancio

Cesena-Modena è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Divise da tre punti in classifica – il Modena è secondo alle spalle del Monza che ha messo in evidenza tutte le qualità nel corso dell’ultimo mese – il sogno del Cesena, una squadra che ha costruito quasi del tutto il proprio bottino fuori casa, è quello dell’aggancio in classifica.

Complicato, anche sei i bianconeri di casa nel corso delle ultime due uscite appunto davanti ai propri tifosi hanno piazzato due vittorie. Ma non è tanto questo a spingerci a dire che l’aggancio in questo caso dovrebbe saltare, ma è il cammino esterno del Modena di Sottil, una squadra durissima a morire, che ci svela come potrebbe realmente finire questa partita.

Nelle ultime cinque trasferte infatti, i canarini (una delle formazioni che sicuramente ha fatto meglio in questo inizio di stagione) ha piazzato tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nel derby contro la Reggiana. E sappiamo benissimo come i derby rimangano comunque una sfida dal difficile pronostico. Il Modena, quindi, è una squadra abbastanza matura da capire quando è il momento di non perdere le partite. Quindi anche un pari potrebbe andare bene. Ci aspettiamo un Cesena all’attacco, per quella voglia che vi abbiamo riportato prima, ma la difesa modenese dovrebbe riuscire a reggere l’assalto iniziale. E poi portare la partita sui propri binari.

Come vedere Cesena-Modena in diretta tv e in streaming

Cesena-Modena, in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Sì, questo anticipo è un match da pareggio. Occhio anche al possibile zero a zero finale. In ogni caso, anche il NO GOL, è una quota molto stuzzicante.

Le probabili formazioni di Cesena-Modena

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Frabotta, Francesconi, Castagnetti; Shpendi, Blesa.

MODENA (3-5-1-1): Chichizola; Dellavalle, Adorni, Nielling;Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; Di Mariano; Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1