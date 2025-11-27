Pronostico Betis-Utrecht: i tre punti sono assicurati

Betis-Utrecht è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Betis di Pellegrini ritornerà nel proprio stadio in occasione di questo match e, la situazione, non potrà che aiutare una squadra che nelle ultime sette partite casalinghe ha perso solamente una volta.
Sono otto i punti in quattro partite che i padroni di casa hanno collezionato in questo avvio di manifestazione. Un buon bottino, senza dubbio, anche se per il momento per via della differenza reti non vorrebbe l’ottavo posto, quello che permetterebbe di andare direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. C’è tempo, ovvio, per entrare tra le migliori e il Betis ha senza dubbio tutte le qualità per riuscirci da qui alla fine della stagione europea. Anche perché questa partita è decisamente alla portata contro un Utrecht penultimo e con un solo punto.
Ma, più che questo, quello che viene fuori è il dato sui gol fatti: uno solo per gli olandesi e sappiamo tutti benissimo come, di solito, da quelle parti si segna molto. Un segnale molto evidente questo di una mancanza di qualità quando si esce fuori dalle mura amiche. E il Betis ne approfitterà, senza dubbio. E si prenderà tre punti pesantissimi.
Come vedere Betis-Utrecht in diretta tv e in streaming
La sfida Betis-Utrecht è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Vedendo i numeri offensivi dell’Utrecht crediamo fortemente che la vittoria del Betis possa arrivare anche con una sola squadra a segno, quella di casa ovvio. I tre punti per gli spagnoli, comunque, non sembrano essere minimamente in discussione.
Le probabili formazioni di Betis-Utrecht
BETIS (4-2-3-1): Alvaro Valles; Ortiz, Llorente, Gomez, Firpo; Amrabat, Deossa; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Bakambu.
UTRECHT (4-2-3-1): Brouwer; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Rodriguez, de Wit, Cathline; Haller.