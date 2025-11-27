Pronostico Betis-Utrecht: i tre punti sono assicurati

Betis-Utrecht è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Betis di Pellegrini ritornerà nel proprio stadio in occasione di questo match e, la situazione, non potrà che aiutare una squadra che nelle ultime sette partite casalinghe ha perso solamente una volta.

Sono otto i punti in quattro partite che i padroni di casa hanno collezionato in questo avvio di manifestazione. Un buon bottino, senza dubbio, anche se per il momento per via della differenza reti non vorrebbe l’ottavo posto, quello che permetterebbe di andare direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. C’è tempo, ovvio, per entrare tra le migliori e il Betis ha senza dubbio tutte le qualità per riuscirci da qui alla fine della stagione europea. Anche perché questa partita è decisamente alla portata contro un Utrecht penultimo e con un solo punto.

Ma, più che questo, quello che viene fuori è il dato sui gol fatti: uno solo per gli olandesi e sappiamo tutti benissimo come, di solito, da quelle parti si segna molto. Un segnale molto evidente questo di una mancanza di qualità quando si esce fuori dalle mura amiche. E il Betis ne approfitterà, senza dubbio. E si prenderà tre punti pesantissimi.