Pronostici marcatori Europa League: la multipla di giovedì 27 novembre

Pronostici marcatori Europa League: ecco la multipla di giovedì 27 novembre. Gli uomini che nella giornata di oggi potrebbero andare a segno

Ci sono sicuramente delle squadre importanti in Europa League. Formazioni che possono vincere facile e hanno dei giocatori che in qualsiasi momento sono in grado di fare la differenza.

Ed è per questo motivo, andando a vedere impegni e stato di forma, che abbiamo scelto degli elementi che nella serata di oggi, giovedì 27 novembre, potrebbero senza dubbio riuscire a trovare la via della rete. Senza perderci comunque ulteriormente in chiacchiere che non fanno bene a nessuno, andiamo a vedere insieme le nostre scelte.

Pronostici Europa League: ecco i marcatori

Partiamo dal Porto, e ci perdonerete il gioco di parole. La truppa di Farioli è sicuramente una delle più in forma in Europa e gioca in casa contro il Nizza. Tre punti potrebbero essere quasi decisivi per andare direttamente agli ottavi senza passare dagli spareggi. Per questo motivo il tecnico italiano a quanto pare manderà in campo la migliore formazione possibile e Samu, lì davanti, è ancora alla ricerca della prima rete europea. Si potrebbe sbloccare.

Si è sbloccato invece in campionato Ferguson, attaccante della Roma. A Cremona la prima gioia e la sensazione è che Gasperini possa mandarlo di nuovo in campo stasera per fargli trovare una continuità che fino al momento è mancata. L’irlandese ha ritrovato il sorriso e non si vuole fermare e l’impegno in casa dei giallorossi lascia presagire una semplice vittoria. Con un gol di Evan.

Dopo la vittoria in casa del Liverpool, il Nottingham ha intenzione di dare un segnale ai propri tifosi anche in Europa League. Igor Jesus è uno di quelli che ha segnato già tre gol in questa manifestazione. L’attaccante brasiliano vuole continuare a lasciare il segno e crediamo possa riuscirci nella gara di giovedì sera.

Ricapitolando: Samu marcatore plus, Ferguson marcatore plus e Igor Jesus marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 7,67 volte la posta.