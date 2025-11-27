Pronostici Conference League 27 novembre ore 18:45, iniziano i primi calcoli: vietato sbagliare

Conference League, dopo tre giornate si può già tracciare un primo bilancio: quello dell’AZ Almaar è sicuramente negativo. Gli olandesi, a sorpresa, sono fuori dalle prime 24.

Anche la fase a girone unico della Conference League, che rispetto a Champions ed Europa League prevede due gare in meno (e non proseguirà nel mese di gennaio, a differenza delle altre due competizioni), è giunta al giro di boa. Dopo tre giornate si può già fare un bilancio di come sono andate finora le cose. Non è sicuramente positivo quello dell’AZ Alkmaar, una delle probabili outsider di questa edizione. Il rendimento europeo degli olandesi finora ha lasciato a desiderare e lo dimostrano le due nette sconfitte in trasferta con AEK Larnaca (4-0) e Crystal Palace (3-1). L’unica gioia degli uomini di Maarten Martens è stato il successo striminzito (1-0) con lo Slovan Bratislava nei Paesi Bassi.

Se vogliono evitare una clamorosa eliminazione – al momento sarebbe fuori dalle prime 24 – l’AZ deve darsi una mossa. A partire dal match con i non irresistibili irlandesi dello Shelbourne, che in tre giornate hanno conquistato un solo punto (pareggio a reti bianche con gli svedesi dell’Hacken), arrendendosi ad avversari non trascendentali come Drita e Shkendija.

L’AZ Alkmaar dovrebbe dunque riuscire a centrare una vittoria convincente, che gli consentirà pure di archiviare le doppia sconfitta in Eredivisie con PSV ed Heerenveen, in cui i biancorossi hanno incassato 8 gol complessivi (fragilità difensive che fanno ipotizzare una gara prolifica in quel di Alkmaar).

I polacchi del Rakow sono invece in piena corsa per la qualificazione: sono dodicesimi a quota 5 punti e possono ancora puntare alla top 8. La sfida con il Rapid Vienna, sorprendentemente ultimo nella maxiclassifica, rappresenta un’altra occasione per mettere in cascina punti pesanti: gli austriaci, nonostante siano secondi nel proprio campionato a -1 dal Salisburgo, in Conference hanno deluso e dopo le brutte sconfitte con Lech Poznan e Fiorentina sono stati battuti in casa anche dai rumeni dell’Universitatea Craiova (0-1).

Le previsioni sulle altre partite

In questo turno si sfidano Hamrun Spartans e Lincoln Red Imps, due club che stanno facendo la storia dei rispettivi paesi (Malta e Gibilterra, entrambi microstati) soltanto partecipando alla fase finale di una competizione europea.

I Red Imps sono la grande sorpresa: con 4 punti in tre partite, ad oggi sarebbero qualificati agli spareggi. Fuori casa non sono efficaci come davanti ai propri tifosi, ma il livello non elevatissimo dell’Hamrun, guidato dall’italiano Giacomo Modica ed ancora inchiodato a quota zero punti, fa ipotizzare una partita più combattuta di quanto non dicano le quote, sbilanciate verso i maltesi.

Per quanto riguarda i gol, da monitorare la sfida tra Lech Poznan e Losanna: finora meglio gli svizzeri, che in Polonia troveranno una squadra che nelle prime tre giornate ha segnato tanto ma ha anche subito parecchio. Almeno un gol per parte, infine, in Zrinjski Mostar-Hacken, due formazioni chiamate ad osare di più per migliorare una classifica che al momento le vede fuori dalle prime 24.

Conference League: possibili vincenti

AZ Alkmaar (in AZ Alkmaar-Shelbourne)

Rakow (in Rakow-Rapid Vienna)

Lincoln Red Imps o pareggio (in Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps)

Le partite da almeno tre gol complessivi

AZ Alkmaar-Shelbourne

Lech Poznan-Losanna

Conference League: la partita da almeno un gol per squadra

Zrinjski Mostar-Hacken

Comparazione quote

La vittoria del Rakow è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” in Zrinjski Mostar-Hacken è quotato invece a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI