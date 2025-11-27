I pronostici di giovedì 27 novembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 27 novembre, c’è la quinta giornata della League Phase di Europa League e la quarta della Conference League
Esame di danese per una Roma che dopo 12 giornate di campionato è da sola al comando della classifica di Serie A, circostanza che non si verificava addirittura da 10 anni (ottobre 2015). I giallorossi nel weekend hanno approfittato del passo falso dell’Inter nel derby di Milano per prendersi la vetta solitaria, volando a +2 sulla coppia Milan-Napoli.
La Roma adesso deve iniziare a correre anche in Europa League, competizione in cui i giallorossi hanno conquistato “solo” 6 punti in 4 partite (2 vittorie ed altrettante sconfitte). L’obiettivo è rientrare al più presto tra le prime 8 della maxi-classifica, posizione che alla fine della fase a gironi consentirebbe ai capitolini di evitare gli spareggi di accesso agli ottavi.
Difficile, tuttavia, ipotizzare il terzo ko casalingo in coppa dei giallorossi: la gara con il Midtjylland, che vanta il miglior attacco della competizione, si profila comunque equilibrata e per gli uomini di Gasperini, nonostante gli eccellenti numeri difensivi in campionato, non sarà semplice tenere la porta inviolata.
I pronostici sulle altre partite
Nelle prime quattro giornate della League Phase di Europa League il Bologna non è stato arrembante come lo è invece in Serie A. In campo continentale i felsinei hanno finora sofferto più del previsto ed il ventiquattresimo posto nella maxi-classifica (ultimo utile per staccare un pass per gli spareggi) è lì a dimostrarlo.
La squadra di Italiano potrebbe raccogliere il primo successo casalingo in Europa League in una partita che si preannuncia vibrante: il Salisburgo segna ininterrottamente da nove partite e con ogni probabilità troverà la via del gol anche al “Dall’Ara”.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL CASA 2-4 in Lille-Dinamo Zagabria, Europa League, ore 18:45
Vincenti
- ASTON VILLA (in Aston Villa-Young Boys, Europa League, ore 18:45)
- ROMA (in Roma-Midtjylland, Europa League, ore 18:45)
- BOLOGNA (in Bologna-Salisburgo, Europa League, ore 21:00)
- NOTTINGHAM FOREST (in Nottingham Forest-Malmo, Europa League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Lech Poznan-Losanna, Conference League, ore 18:45
- AZ Alkmaar-Shelbourne, Conference League, ore 18:45
- Real Betis-Utrecht, Europa League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Go Ahead Eagles-Stoccarda, Europa League, ore 21:00
- Feyenoord-Celtic, Europa League, ore 18:45
- Rangers-Braga, Europa League, ore 21:00
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Roma-Midtjylland, Europa League, ore 18:45