I pronostici di giovedì 27 novembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 27 novembre, c’è la quinta giornata della League Phase di Europa League e la quarta della Conference League

Esame di danese per una Roma che dopo 12 giornate di campionato è da sola al comando della classifica di Serie A, circostanza che non si verificava addirittura da 10 anni (ottobre 2015). I giallorossi nel weekend hanno approfittato del passo falso dell’Inter nel derby di Milano per prendersi la vetta solitaria, volando a +2 sulla coppia Milan-Napoli.

La Roma adesso deve iniziare a correre anche in Europa League, competizione in cui i giallorossi hanno conquistato “solo” 6 punti in 4 partite (2 vittorie ed altrettante sconfitte). L’obiettivo è rientrare al più presto tra le prime 8 della maxi-classifica, posizione che alla fine della fase a gironi consentirebbe ai capitolini di evitare gli spareggi di accesso agli ottavi.

Difficile, tuttavia, ipotizzare il terzo ko casalingo in coppa dei giallorossi: la gara con il Midtjylland, che vanta il miglior attacco della competizione, si profila comunque equilibrata e per gli uomini di Gasperini, nonostante gli eccellenti numeri difensivi in campionato, non sarà semplice tenere la porta inviolata.

I pronostici sulle altre partite

Nelle prime quattro giornate della League Phase di Europa League il Bologna non è stato arrembante come lo è invece in Serie A. In campo continentale i felsinei hanno finora sofferto più del previsto ed il ventiquattresimo posto nella maxi-classifica (ultimo utile per staccare un pass per gli spareggi) è lì a dimostrarlo.

La squadra di Italiano potrebbe raccogliere il primo successo casalingo in Europa League in una partita che si preannuncia vibrante: il Salisburgo segna ininterrottamente da nove partite e con ogni probabilità troverà la via del gol anche al “Dall’Ara”.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Lille-Dinamo Zagabria, Europa League, ore 18:45

Vincenti

ASTON VILLA (in Aston Villa-Young Boys, Europa League, ore 18:45)

(in Aston Villa-Young Boys, ore 18:45) ROMA (in Roma-Midtjylland, Europa League, ore 18:45)

(in Roma-Midtjylland, ore 18:45) BOLOGNA (in Bologna-Salisburgo, Europa League, ore 21:00)

(in Bologna-Salisburgo, ore 21:00) NOTTINGHAM FOREST (in Nottingham Forest-Malmo, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lech Poznan-Losanna , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 AZ Alkmaar-Shelbourne , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Real Betis-Utrecht, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Go Ahead Eagles-Stoccarda , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Feyenoord-Celtic , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Rangers-Braga, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 14.89 GOLDBET ; 13.91 SNAI; 14.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Roma-Midtjylland, Europa League, ore 18:45