Pronostico Strasburgo-Crystal Palace: abbiamo una certezza

Strasburgo-Crystal Palace è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Negli ultimi cinque risultati utili di fila che il Crystal Palace ha piazzato in questo lasso di tempo, in una sola occasione gli inglesi hanno subito gol. Una situazione che sì è da tenere in considerazione, ma questa volta, la certezza, è che una rete la prenderanno.

Lo Strasburgo – tre risultati utili con tre vittorie nelle ultime cinque – è una squadra che segna parecchio per quelli che, oggettivamente, sono i propri uomini offensivi. Una squadra che anche se perde, almeno una rete la fa. I francesi, che hanno sette punti in questa Conference League, in tre partite hanno esultato cinque volte e sono imbattuti, ovviamente. Un punto in meno ce lo hanno gli inglesi – anche loro hanno realizzato cinque gol in tre partite – e che vengono come detto prima da un filotto importante. Insomma, anche per quelli che sono i ritmi della Premier League – sicuramente maggiori a quelli del campionato francese – crediamo fortemente che questo match possa venire abbastanza equilibrato. E abbiamo, comunque, una sola certezza che vi diciamo sotto nel nostro pronostico.