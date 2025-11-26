Pronostico Nottingham Forest-Malmo: c’è un precedente che turba gli inglesi

Nottingham Forest-Malmo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Subentrato ad Ange Postecoglou a fine ottobre, nel giro di poco più di un mese Sean Dyche è riuscito a sistemare già parecchie falle in casa Nottingham Forest. In sei partite i Tricky Trees hanno incassato una sola sconfitta ed in campionato hanno ritrovato continuità. Lo dimostrano le due vittorie di fila in Premier League contro Leeds e Liverpool e cavallo della sosta per le nazionali. Nello scorso weekend è arrivato lo storico successo in casa dei Reds campioni d’Inghilterra in carica, travolti addirittura 3-0 ad Anfield Road nonostante il 25% del possesso palla.

Un successo che ha permesso al Forest di allontanarsi dalla zona rossa, che però resta vicinissima: la terzultima ha solo un punto in meno. Lavoro da fare, insomma, ce n’è ancora parecchio.

In Europa League le cose non vanno meglio. La squadra di Dyche è ventitreesima e se la fase a girone unico terminasse per assurdo oggi sarebbe qualificata agli spareggi di accesso agli ottavi per il rotto della cuffia.

Pareggio con Betis e Sturm Graz, vittoria con il Porto e sconfitta con il Midtjylland: questo, finora, il ruolino di Gibbs-Whites e compagni, che se vogliono recuperare posizioni ed ambire a chiudere tra le prime otto devono darsi una mossa. La sfida con il Malmo sembra essere l’occasione giusta per ripartire. Gli svedesi, quartultimi nella maxi-classifica, sono ancora a secco di vittorie in campo continentale e nelle ultime due trasferte europee (Copenaghen nei playoff di Champions League e contro il Viktoria Plzen in Europa League) hanno incassato 8 gol complessivi senza segnarne nessuno. Neppure in patria la squadra di Anes Mravac sta particolarmente brillando. Il Malmo è sesto in classifica, a distanza siderale dalla prima, e rischia pure di non qualificarsi alle prossime competizioni europee.