Pronostico Ludogorets-Celta Vigo: il cambio tecnico non basta

Ludogorets-Celta Vigo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il nuovo allenatore del Ludogorets, Hogmo, ha iniziato la sua avventura sulla panchina della squadra di casa con una vittoria. La seconda, per il Ludo, nelle ultime dieci partite nell’arco di tutte le competizioni. Si sa, molto spesso un cambio tecnico porta a uno scossone e anche in questo caso c’è stato, ma in Europa è un’altra cosa.
Nove punti in quattro partite per il Celta Vigo che dopo aver perso al debutto, quando era in piena crisi di gioco e di risultati, si è rimesso in carreggiata e sta dimostrando, anche in campionato, di avere delle ottime qualità che possono portare a dei risultati sicuramente di prestigio. Nelle ultime dieci uscite gli spagnoli hanno perso solamente una volta (contro il Barcellona) e si presentano a questo appuntamento dopo l’importantissima vittoria sul campo dell’Alaves in Liga.
Per il Celta questa è la prima uscita assoluta contro una squadra bulgara, mentre il Ludogorets ha sempre perso nei dieci scontri diretti contro formazioni spagnole affrontate fino al momento. Il dato potrebbe serenamente continuare.
Come vedere Ludogorets-Celta Vigo in diretta tv e in streaming
La sfida Ludogorets-Celta Vigo è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Colpaccio esterno del Celta Vigo che si prenderà tre punti pesantissimi per il proprio cammino europeo. Con questa affermazione la squadra spagnola potrebbe essere quasi sicura non solo di giocare i playoff ma di essere in corsa per entrare nelle prime otto quindi evitare gli spareggi.
Le probabili formazioni di Ludogorets-Celta Vigo
LUDOGORETS (4-1-4-1): Padt; Son, Verdon, Almeida, Nedyalkov; Duarte; Marcus, Stanic, Chocev, Caio Vidal; Bile.
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Aspas, Iglesias, Zaragoza.