Pronostico Ludogorets-Celta Vigo: il cambio tecnico non basta

Ludogorets-Celta Vigo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il nuovo allenatore del Ludogorets, Hogmo, ha iniziato la sua avventura sulla panchina della squadra di casa con una vittoria. La seconda, per il Ludo, nelle ultime dieci partite nell’arco di tutte le competizioni. Si sa, molto spesso un cambio tecnico porta a uno scossone e anche in questo caso c’è stato, ma in Europa è un’altra cosa.

Nove punti in quattro partite per il Celta Vigo che dopo aver perso al debutto, quando era in piena crisi di gioco e di risultati, si è rimesso in carreggiata e sta dimostrando, anche in campionato, di avere delle ottime qualità che possono portare a dei risultati sicuramente di prestigio. Nelle ultime dieci uscite gli spagnoli hanno perso solamente una volta (contro il Barcellona) e si presentano a questo appuntamento dopo l’importantissima vittoria sul campo dell’Alaves in Liga.

Per il Celta questa è la prima uscita assoluta contro una squadra bulgara, mentre il Ludogorets ha sempre perso nei dieci scontri diretti contro formazioni spagnole affrontate fino al momento. Il dato potrebbe serenamente continuare.