I pronostici di mercoledì 26 novembre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 26 novembre, si chiude la quinta giornata della League Phase di Champions League, in campo Inter e Atalanta

L’Inter è una delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate del maxigirone di Champions League. Come i nerazzurri solo Bayern Monaco e Arsenal, che proprio in questo turno – contemporaneamente all’impegno degli uomini di Cristian Chivu con l’Atletico Madrid – si toglieranno punti fra di loro a Londra.

Lautaro e compagni sono senza alcun dubbio la squadra che ha fatto meglio tra le italiane ma bisogna anche considerare il livello, non proprio elevatissimo, degli avversati affrontati nei primi quattro turni. primo vero test continentale dei vicecampioni continentali è proprio l’Atletico: da qui a gennaio, solo big match per l’Inter, che oltre ai Colchoneros dovrà vedersela anche con Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Atletico Madrid e Inter si sono affrontate poco più di un mese fa in amichevole, durante la sosta per le nazionali: i madrileni l’hanno spuntata ai rigori dopo che i regolamentari erano terminati 1-1 (quasi solo riserve in campo). I tiri dal dischetto furono fatali ai nerazzurri anche nel marzo 2024, quando l’Atletico, negli ottavi di Champions League, ribaltò i meneghini a Madrid ed ebbe la meglio dagli undici metri. Gli gli uomini di Simeone, imbattuti in stagione davanti ai propri tifosi, riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

L’Atalanta è stata travolta all’esordio dal PSG ma nelle gare successive ha battuto Club Brugge e Marsiglia e pareggiato con lo Slavia Praga. Un rendimento niente male se paragonato a quanto fatto vedere in campionato, dove invece i punti conquistati in 12 giornate sono solamente 13, appena cinque in più rispetto alla terzultima.

A Francoforte potremmo assistere ai primi effetti della “cura” Palladino. L’Atalanta non è favorita ma con ogni probabilità dovrebbe riuscire a trovare la via del gol contro una squadra abituata a concedere tanto nella propria metà campo. Non sarebbe una sorpresa se la Dea, che finora è sembrata più a suo agio in Champions League, tornasse a Bergamo con almeno un punto in tasca. Del resto, i nerazzurri hanno perso solo una delle ultime dieci trasferte nelle competizioni Uefa (6 vittorie e 3 pareggi).

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Arsenal-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Vincenti

LIVERPOOL (in Liverpool-PSV, Champions League, ore 21:00)

(in Liverpool-PSV, ore 21:00) REAL MADRID (in Olympiacos-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)

(in Olympiacos-Real Madrid, ore 21:00) PSG (in PSG-Tottenham, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-PSV , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Olympiacos-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-Tottenham, Champion League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atletico Madrid-Inter , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Eintracht Francoforte-Atalanta , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sporting CP-Club Bruges, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10.68 GOLDBET ; 10.43 SNAI; 10.68 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Atletico Madrid-Inter, Champions League, ore 21:00