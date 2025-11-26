Europa League 27 novembre: i pronostici sugli ammoniti

La scelta sui possibili ammoniti delle prossime gare di Europa League: la doppia ad alta quota

Quello che partirà tra poche ore è un turno di Europa League che ha tutta l’aria di configurarsi come un crocevia importante per tante squadre ancora alla ricerca di punti preziosi con cui rinsaldare la propria posizione nella classifica del super girone.

Ecco perché – con margini di errore sempre più ridotti – la tensione potrebbe farla da padrona orientando gli spartiti tattici degli incontri. Ne sanno qualcosa i Rangers che – reduci da una settimana piuttosto tribolata – vogliono ritrovare quello slancio che ne aveva caratterizzato le passate stagioni.

L’incrocio con il Braga, sotto questo punto di vista, calamita non poche riflessioni in chiave ammoniti. Un calciatore dalle caratteristiche di Raskin, ad esempio, non passa sotto silenzio. Pronto a partire titolare nel ruolo di diga davanti alla difesa, il classe 2001 ha già due cartellini gialli all’attivo propiziato anche dall’elevato numero di tackles (21).

Europa League, i pronostici del 27 novembre: le dritte sugli ammoniti

Contro una squadra comunque verticale e con un’idea di gioco votata alla riaggressione immediata, il belga è quindi uno dei candidati più autorevoli ad incorrere in (almeno) una sanzione disciplinare.

Un’altra partita potenzialmente intrigante in chiave “disciplinare” è poi quella tra Roma e Midtjylland non fosse altro per le caratteristiche delle due squadre. Rivitalizzati dall’ottimo filotto di risultati utili ottenuto tra campionato ed Europa League, i saranno quasi sicuramente i giallorossi a fare la partita.

Il Midtjylland sarà chiamati ad una partita molto attenta soprattutto in fase di ripiegamento. Spartito nel quale il frangiflutti Denil Castillo, baluardo davanti alla difesa e incontrista puro con già tre gialli a carico in campionato, potrebbe faticare e non poco: non è escluso che anche in questo caso possa scappare un cartellino giallo.

Denil Castillo e Raskin ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 11,04 su Goldbet.