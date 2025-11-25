Pronostico Sporting CP-Club Brugge: rivincita immediata

Sporting CP-Club Brugge è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Queste due squadre in competizioni Uefa si sono incrociate una sola volta, nella passata stagione. In casa del Club Brugge che si è preso una vittoria per due a uno contro lo Sporting CP nella sesta giornata della passata Champions League.

Dopo l’ottimo pareggio sul campo della Juventus – anche se fortunoso, alla fine, per come è arrivato – i portoghesi vorrebbero dare un segnale forte alla classifica e hanno sicuramente la possibilità di farlo in questa partita. Contro formazioni belghe infatti, nelle sfide giocate in casa, i biancoverdi non hanno mai perso e inoltre, in generale, hanno perso solamente due partite nelle ultime 11 giocate in casa in competizioni Uefa. Il proprio stadio, in poche parole, è quasi un fortino inespugnabile. La difesa del Club Brugge – che comunque viene da un ottimo pareggio contro il Barcellona – non è delle migliori. Non solo in Europa prende sempre gol, ma pure in casa riesce, nonostante vinca molte partite con diversi gol di scarto, a subire quasi sempre una rete.

Inoltre il Club Brugge ha vinto solo due delle sette trasferte della competizione UEFA contro squadre portoghesi e ne ha perse cinque. Tutti dati questi che ci indicano come i padroni di casa siano assolutamente favoriti.

Come vedere Sporting CP-Club Brugge in diretta tv e in streaming