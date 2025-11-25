Pronostico Sporting CP-Club Brugge: rivincita immediata

Sporting CP-Club Brugge è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Queste due squadre in competizioni Uefa si sono incrociate una sola volta, nella passata stagione. In casa del Club Brugge che si è preso una vittoria per due a uno contro lo Sporting CP nella sesta giornata della passata Champions League.
Dopo l’ottimo pareggio sul campo della Juventus – anche se fortunoso, alla fine, per come è arrivato – i portoghesi vorrebbero dare un segnale forte alla classifica e hanno sicuramente la possibilità di farlo in questa partita. Contro formazioni belghe infatti, nelle sfide giocate in casa, i biancoverdi non hanno mai perso e inoltre, in generale, hanno perso solamente due partite nelle ultime 11 giocate in casa in competizioni Uefa. Il proprio stadio, in poche parole, è quasi un fortino inespugnabile. La difesa del Club Brugge – che comunque viene da un ottimo pareggio contro il Barcellona – non è delle migliori. Non solo in Europa prende sempre gol, ma pure in casa riesce, nonostante vinca molte partite con diversi gol di scarto, a subire quasi sempre una rete.
Inoltre il Club Brugge ha vinto solo due delle sette trasferte della competizione UEFA contro squadre portoghesi e ne ha perse cinque. Tutti dati questi che ci indicano come i padroni di casa siano assolutamente favoriti.
Come vedere Sporting CP-Club Brugge in diretta tv e in streaming
La sfida Sporting CP-Club Brugge è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
Il segno GOL è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. La vittoria dello Sporting CP, invece, ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai
Il pronostico
I numeri che vi abbiamo dato prima ci indicano solamente una cosa: Sporting CP vincente dentro un match da almeno tre reti complessive. La rivincita è immediata.
Le probabili formazioni di Sporting CP-Club Brugge
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; João Simões, Hjulmand; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Catamo; Suárez.
CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis.