Pronostico Olympiacos-Real Madrid: tutte stravolte le statistiche

Olympiacos-Real Madrid è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Questa sarà la nona sfida tra Olympiacos e Real Madrid in competizione Uefa e, i grechi, hanno vinto solamente una delle ultime otto partite e parliamo di quasi 20 anni fa, visto che era il dicembre del 2005.

Pronostico Olympiacos-Real Madrid
C’è da dire, però, che i padroni di casa sono imbattuti in quattro incontri giocati tra le mura amiche contro il Real Madrid e, inoltre, in 16 precedenti in Grecia giocate contro formazioni spagnoli in generale sono arrivate due sole sconfitte. Numeri ai quali il Real Madrid di Xabi Alonso deve fare attenzione. Un Real Madrid che oggettivamente non vive il proprio momento migliore. Le pressioni, dopo gli ultimi risultati non del tutto positivi sono diventate altissime dentro la truppa e Xabi Alonso non sembra del tutto essere pronto a sopportarle. Però in questo match potrebbe riuscire in un compito molto importante dove i suoi predecessori hanno quasi tutto fallito.

Il Real Madrid infatti non ha vinto nelle sue sette trasferte in competizione UEFA contro squadre greche (D2 N5). E, in generale, non hanno mai vinto nelle 9 partite giocate contro formazioni greche in trasferta. Una nazione che sembra proprio un tabù. Ma questa volta le statistiche verranno sicuramente ribaltate dalla formazione degli ospiti.

      Come vedere Olympiacos-Real Madrid in diretta tv e in streaming

      La sfida Olympiacos-Real Madrid è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

      Comparazione quote

      Il segno GOL è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. La vittoria del Real Madrid, invece, ha un valore di 1.42 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai

      Il pronostico

      Statistiche ribaltate, quindi. E Real Madrid vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. Prima o poi i madrileni in Grecia si devono sbloccare e sembra essere proprio questo il momento.

      Le probabili formazioni di Olympiacos-Real Madrid

      OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.
      REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior, Mbappé.

      POSSIBILE RISULTATO: 1-3
