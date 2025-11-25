Pronostico Liverpool-Psv: Slot (per ora) salva la panchina

Liverpool-Psv è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Quello che sta succedendo al Liverpool in Premier League è qualcosa che non ha una spiegazione. Una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato e che si è rinforzata in estate che fa una fatica enorme e perde molte partite. Adesso Slot rischia grosso, e per ora, almeno, salverà la panchina.

I Reds sono infatti imbattuti nelle ultime nove partite Uefa giocate in casa contro squadre olandesi e, inoltre, hanno pure vinto le ultime sedici partite giocate nella fase a gironi della Champions, sempre in casa. Quindi in Europa è un’altra storia rispetto al campionato e manca un solo gol, inoltre, per raggiungere quota 500 reti in Champions League. Sarà una serata storica, insomma, quella di mercoledì sera.

E, magari, potrebbe anche essere decisa così come spesso succede dal grande ex Gakpo: nato a Eindhoven ha segnato 55 gol in 159 partite con il Psv prima di passare in Inghilterra. Non sarà facile riuscire, comunque, ad avere la meglio sugli olandesi per il Liverpool che, nelle ultime 16 partite giocate in Champions hanno perso solamente tre volte. Si capirà, quindi, se la squadra è ancora in mano a Slot oppure no. E la sensazione è che non ci sia questo conflitto interno per un cambio in panchina. Almeno per ora. Avrete capito, insomma, dove punta il nostro pronostico.

Come vedere Liverpool-Psv in diretta tv e in streaming