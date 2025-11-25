Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta: Palladino a caccia della svolta in Europa

Eintracht Francoforte-Atalanta è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Escludendo l’Inter, ancora a punteggio pieno, l’Atalanta è la squadra italiana che finora ha totalizzato più punti nella League Phase di Champions League, 7 in 4 partite, meglio di Napoli e Juve. La Dea è stata travolta all’esordio dal PSG ma nelle gare successive ha battuto Club Brugge e Marsiglia e pareggiato con lo Slavia Praga. Un rendimento niente male se paragonato a quanto fatto vedere in campionato, dove invece i punti conquistati in 12 giornate sono solamente 13, appena cinque in più rispetto alla terzultima.

Proprio per via del deludente avvio in Serie A la società durante l’ultima sosta ha deciso di esonerare Ivan Juric, a cui è stato fatale il ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. Il posto del tecnico croato è stato preso da Raffaele Palladino: l’ex allenatore di Monza e Fiorentina ha esordito sabato scorso a Napoli, non riuscendo però ad invertire subito la rotta.

L’Atalanta al “Maradona” ha incassato la terza sconfitta consecutiva: non tutto è da buttare, perché dopo un primo tempo disastroso, chiuso sotto di tre gol, i bergamaschi hanno fatto vedere qualcosa di diverso nella ripresa, limitando quantomeno i danni (3-1).

Un ulteriore banco di prova, per Palladino, sarà la coppa dalle grandi orecchie: la Dea è in piena corsa per un posto tra le prime 24, che le consentirebbe di proseguire l’avventura continentale giocando gli spareggi di accesso agli ottavi. Per la prima volta i nerazzurri affronteranno l’Eintracht Francoforte – due tifoserie peraltro legate da un gemellaggio storico – in una competizione Uefa.

Eintracht, la difesa è ballerina

I tedeschi attualmente occupano il ventritreesimo posto nella maxiclassifica. Travolti da Liverpool e Atletico Madrid (due sconfitte per 5-1), nelle restanti partite hanno battuto il Galatasaray (5-1) e pareggiato 0-0 al “Maradona” contro il Napoli, fornendo una discreta prova dal punti di vista difensivo. Quasi anomalo per una squadra che nelle 8 gare precedenti aveva incassato la bellezza di 23 gol complessivi.

In Bundesliga gli uomini di Dino Toppmoller hanno appena conquistato la seconda vittoria di fila: se però contro il Mainz, prima della sosta, avevano battuto il Mainz collezionando un altro clean sheet – il secondo di fila dopo quello di Napoli – nello scorso fine settimana la retroguardia è tornata a ballare pericolosamente (4-3 in casa del Colonia). In classifica le Adler sono seste, a sole due lunghezze dal quarto posto. Tre indisponibili in casa Francoforte: mancheranno all’appello Uzun, Larsson e Hojlund. L’unico in dubbio invece nell’Atalanta è Scalvini: Palladino dovrebbe optare per un 3-5-2 più classico, con Lookman di fianco a De Ketelaere in attacco.

Il pronostico

A Francoforte potremmo assistere ai primi effetti della “cura” Palladino. L’Atalanta non è favorita ma con ogni probabilità dovrebbe riuscire a trovare la via del gol contro una squadra abituata a concedere tanto nella propria metà campo. Non sarebbe una sorpresa se la Dea, che finora è sembrata più a suo agio in Champions League, tornasse a Bergamo con almeno un punto in tasca. Del resto, i nerazzurri hanno perso solo una delle ultime dieci trasferte nelle competizioni Uefa (6 vittorie e 3 pareggi).

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Atalanta

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-5-1): Zetterer; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Chaïbi, Dahoud, Götze, Doan; Burkardt.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Pašalić, Éderson, Bellanova; Lookman, De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2