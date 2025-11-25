Pronostico Copenaghen-Kairat Almaty: la prima volta non si scorda mai

Copenaghen-Kairat Almaty è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La prima volta non si scorda mai, perché dà la possibilità di raggiungere qualcosa di importante. Per il Copenaghen, come era prevedibile, sarà il primo scontro contro una formazione kazaka nella propria storia.
E l’occasione è ghiotta per prendersi la prima vittoria in questa Champions League per i padroni di casa che, adesso, sono appaiati a pari punti con gli ospiti – uno conquistato per entrambe – e, anche la possibilità di mettere fine ad una striscia di una sola vittoria nelle ultime sedici partite di Champions League disputate. Un bottino davvero minimo per una squadra che in Patria conquista sempre trofei. C’è anche un dato che i danesi possono in questo caso aumentare: nelle ultime diciotto partite giocate in casa hanno sempre segnato in manifestazioni Uefa. Quindi è una squadra che evidentemente tra le mura amiche riesce sempre a dare qualcosa in più. A completare il quadro c’è anche un altro fatto: gli ospiti non hanno mai vinto nelle ultime dieci partite in trasferta giocate in Europa: tre pareggi e sette sconfitte. Tutto scritto, in poche parole.
Il pronostico
La prima volta non si scorda mai. Copenaghen vincente dentro un match nel quale solamente i padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.
Le probabili formazioni di Copenaghen-Kairat Almaty
COPENAGHEN (4-3-3): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Madsen, Robert; Cornelius, Elyounoussi.
KAIRAT ALMATY(3-4-2-1): Anarbekov; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Mata; Gromyko, Arad, Glazer, Satpayev; Edmilson, Jorginho.