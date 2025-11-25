Pronostico Chelsea-Barcellona: in Champions League la media gol è impressionante

Chelsea-Barcellona è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La partita di cartello del martedì di Champions League va in scena a Stamford Bridge, teatro di epiche battaglie tra i padroni di casa del Chelsea e il Barcellona, protagoniste nello scorso decennio di duelli memorabili nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Solo una volta Blues e blaugrana si sono affrontati nella fase a gironi: era il 2006, diciannove anni fa, e sulle due panchine sedevano Frank Rijkaard e José Mourinho. Altri tempi.

L’ultimo precedente in un match ufficiale risale invece al 2018. Negli ottavi il Barcellona di Leo Messi avanzò al turno successivo dopo aver strapazzato 3-0 il Chelsea al Camp Nou (l’andata era finita 1-1).

Dalle statistiche si evince, in ogni caso, come a Londra i catalani abbiano sempre sofferto. Una sola affermazione a Stamford Bridge per il Barça, che uscì vittorioso da questo stadio esclusivamente nel febbraio 2006, nell’edizione che poi vide i blaugrana, trascinati dalle prodezze di Ronaldinho, trionfare nella finale parigina contro l’Arsenal.

I londinesi, che finora hanno collezionato gli stessi punti del Barcellona (7) nella League Phase, punteranno nuovamente sul fattore campo: basti pensare che davanti al proprio pubblico hanno perso soltanto due volte nelle ultime 61 partite giocate nelle competizioni Uefa e sono imbattuti addirittura dal 2019. Ma come ci arriva la squadra di Enzo Maresca? In Premier League i Blues si sono risollevati alla grande dalla sconfitta patita un mese fa contro il Sunderland in campionato: da allora non hanno mai perso e, grazie alle due vittorie di fila contro Wolverhampton e Burnley – con tanto di porta inviolata – sono saliti al secondo posto, a meno sei punti dalla capolista Arsenal.

Maresca ancora senza Palmer

In Liga il Barcellona sabato scorso ha centrato la terza vittoria consecutiva, annichilendo l’Athletic Bilbao 4-0: successo fondamentale per riavvicinarsi al Real Madrid, che è stato fermato dall’Elche ed ora è solo a +1 sui rivali di sempre.

In Champions League però il cammino del Barça è troppo altalenante: nell’ultimo turno gli uomini di Hansi Flick non sono andati al di là di un pareggio in casa del Club Brugge (3-3), perdendo terreno nei confronti delle prime otto. Discorso simile per il Chelsea, costretto al pari dagli azeri del Qarabag (2-2). Maresca per la sfida con il Barcellona non recupera Palmer, vittima di un incidente domestico: in attacco l’ex di turno Guiu – cresciuto nelle giovanili blaugrana – potrebbe vincere il ballottaggio con Delap. Dall’altro lato, Flick ha quasi la rosa al completo: mancano all’appello solo ter Stegen, Gavi e Pedri.

Come vedere Chelsea-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Barcellona è in programma martedì alle 21:00 allo stadio Stamford Bridge di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 3.5” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Il pronostico

Con il Barcellona in campo difficilmente ci si annoia. Nelle ultime sei partite dei catalani sono stati segnati 30 gol complessivi, mentre in Champions League la media è stata quasi di 5 gol a partita negli ultimi 20 match che li hanno visti protagonisti. Ci sono tutti i presupposti per una gara spettacolare: da valutare l’over 3,5. Non è da escludere che i Blues riescano ad evitare la sconfitta anche stavolta.

Le probabili formazioni di Chelsea-Barcellona

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Joao Pedro, Garnacho; Guiu.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsì, Balde; Fermin Lopez, de Jong, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2