Pronostico Atletico Madrid-Inter: brutti ricordi al Metropolitano

Atletico Madrid-Inter è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Inter è una delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate del maxigirone di Champions League. Come i nerazzurri solo Bayern Monaco e Arsenal, che proprio in questo turno – contemporaneamente all’impegno degli uomini di Cristian Chivu con l’Atletico Madrid – si toglieranno punti fra di loro a Londra.

Lautaro e compagni sono senza alcun dubbio la squadra che ha fatto meglio tra le italiane ma bisogna anche considerare il livello, non proprio elevatissimo, degli avversati affrontati nei primi quattro turni.

Parliamo dell’Ajax – ancora a zero punti e lontanissimo parente della squadra che faceva paura alle big d’Europa – dello Slavia Praga, dell’Union Saint-Gilloise e del Kairat Almaty. Tutte gare in cui l’Inter non ha quasi mai sofferto, ad eccezione dell’ultima sfida con i kazaki, capaci di restare in partita fino alla fine (2-1) e di uscire sorprendentemente a testa alta da San Siro. Il primo vero test continentale dei vicecampioni continentali è proprio l’Atletico: da qui a gennaio, solo big match per l’Inter, che oltre ai Colchoneros dovrà vedersela anche con Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. I 12 punti conquistati finora, tuttavia, permettono a Chivu di dormire sonni tranquilli. La sua squadra è in piena corsa per uno dei primi otto posti della maxiclassifica e potrebbe bastarne qualcun altro per qualificarsi direttamente agli ottavi e scongiurare il rischio spareggi (nella passata edizione l’ottava chiuse a quota 16).

Atletico a caccia della sesta vittoria di fila

La trasferta madrilena, tuttavia, arriva a distanza di pochi giorni dal tonfo nel derby con il Milan, altro flop dei nerazzurri negli scontri diretti in campionato (ko pure con Juventus e Napoli).

Una stracittadina sostanzialmente equilibrata, ma l’Inter è andata a sbattere contro il “muro” Maignan, che ha parato anche un rigore a Calhanoglu. Lo 0-1 di domenica scorsa, in ogni caso, ha fatto scivolare la squadra di Chivu al quarto posto, a -3 dalla Roma capolista, ed alimentato qualche dubbio relativo alla tenuta mentale nei big match. L’Atletico Madrid, al contrario, gode di ottima salute: gli uomini di Diego Simeone nel weekend hanno dimostrato di non aver perso lo smalto del pre-sosta e sono andati a vincere su un campo sempre ostico come quello del Getafe (0-1), inanellando la quinta vittoria di fila tra coppa e campionato e rosicchiando qualche punto al Real Madrid capolista.

In Champions, invece, i Colchoneros non hanno particolarmente brillato: sconfitte con Liverpool e Arsenal e vittorie con Union Saint-Gilloise ed Eintracht Francoforte, entrambe ottenute al Metropolitano, stadio quasi inespugnabile per le italiane (qui i madrileni hanno vinto otto delle ultime dieci sfide contro club di Serie A).

Simeone non avrà Le Normand, infortunato, ma sono in forte dubbio pure Llorente ed il portiere titolare Oblak. Tre assenti nell’Inter: Dumfries, Darmian e Mkhitaryan.

Come vedere Atletico Madrid-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Atletico Madrid-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Atletico Madrid e Inter si sono affrontate poco più di un mese fa in amichevole, durante la sosta per le nazionali: i madrileni l’hanno spuntata ai rigori dopo che i regolamentari erano terminati 1-1 (quasi solo riserve in campo). I tiri dal dischetto furono fatali ai nerazzurri anche nel marzo 2024, quando l’Atletico, negli ottavi di Champions League, ribaltò i meneghini a Madrid ed ebbe la meglio dagli undici metri. Secondo noi gli uomini di Simeone, imbattuti in stagione davanti ai propri tifosi, riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Sorløth, Julian Alvarez.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1