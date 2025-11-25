Pronostico Arsenal-Bayern Monaco, si sfidano le migliori: ma quante assenze

Arsenal-Bayern Monaco è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le due squadre più forti d’Europa, al momento. Quelle che hanno mostrato meno punti deboli e che danno già l’impressione di aver ammazzato i rispettivi campionati, Premier League e Bundesliga. Arsenal-Bayern Monaco è, attualmente, il meglio che il calcio europeo può offrire, Non a caso inglesi e tedeschi sono gli unici a punteggio pieno nel maxigirone di Champions League, insieme all’Inter. Dodici punti per entrambi, oltre a numeri pazzeschi: il Bayern Monaco vanta il miglior attacco (14 gol) con il PSG, mentre i Gunners in quattro partite non hanno subito neppure una rete (4 clean sheet di fila, unici a riuscirci).

L’Arsenal domenica scorsa ha consolidato il primo posto in campionato travolgendo 4-1 il Tottenham nel sentitissimo derby del nord di Londra. Una gara che celava diverse insidie, non fosse altro che per qualche assenza eccellente tra gli uomini di Mikel Arteta – soprattutto quella di Gabriel in difesa – ma a domare gli Spurs c’ha pensato un monumentale Eze, mattatore assoluto della stracittadina con una tripletta. Arsenal che ha dunque approfittato della sconfitta del Manchester City per aumentare il vantaggio nei confronti delle concorrenti (ora la seconda è a -6). Il Bayern Monaco continua invece a fare il bello e cattivo tempo in Bundesliga: ritemprati dalla sosta, i bavaresi hanno rifilato sei gol al malcapitato Friburgo, tornando immediatamente alla vittoria (6-2). Anche nel loro caso, sono sei i punti di vantaggio sul Lipsia secondo.

Solo sette clean sheet in 18 partite per i bavaresi

Ciò che colpisce della corazzata di Vincent Kompany, tuttavia, è il fatto che da quando è iniziata la stagione hanno collezionato quasi solo vittorie: l’unica squadra a fermare i campioni di Germania è stato l’Union Berlino.

Rispetto ai Gunners, il Bayern Monaco segna molto di più ma al contempo subisce molti più gol: in 18 partite solo in 7 occasioni la porta dei bavaresi è rimasta inviolata.

Kompany si reca a Londra con qualche dubbio di formazione: all’Emirates Stadium non avrà uno dei suoi migliori giocatori, Luis Diaz, espulso nell’ultima giornata contro il PSG e squalificato. Oltre al colombiano mancheranno Davies, Musiala e Gnabry. Da questo punto di vista non sorride neppure Arteta: in difesa il tecnico basco è senza il pilastro Gabriel, ma non sono a disposizione neppure Havertz, Gyokeres, Odegaard e Gabriel Jesus.