Pronostici Champions League: gli ammoniti del 25 novembre

Pronostici Champions League, ecco la possibile tripla ammoniti. I nomi scelti in base a numeri e partite.

Nel weekend, chi ci segue, ha capito benissimo che lo studio degli uomini è di fondamentale importanza quando si parla di ammoniti. Un filotto di vittorie che ci hanno fatto felici. E adesso, con la Champions che incombe, ci riproviamo.

Non solo i marcatori (qui le nostre scelte sugli uomini) ma anche gli ammoniti. Gente che ha dei numeri speciali sotto questo aspetto ma anche gente che deve affrontare nei classici duelli a tutto campo elementi in grado di fare, in qualsiasi momento, la differenza. Insomma, senza continuare a commentare, andiamo a vedere insieme quelle che sono le nostre scelte.

Pronostici Champions League: ecco la tripla ammoniti

Partiamo da Cucurella, giocatore del Chelsea, che ha un compito difficilissimo, complicato, forse impossibile. Dovrà cercare di limitare le scorribande di Lamine Yamal. E diciamo che lo spagnolo è uno che di gialli ne prende, in generale: 2 in 12 presenze di Premier, 2 in due presenze in Coppa di Lega.

Il secondo nome è quello di Dan Burn del Newcastle. Lui è un centrale difensivo che, per via di qualche assenza di troppo, deve giocare sulla corsia. O Greenwood o Weah i suoi possibili avversari diretti, gente che ha passo e tecnica per mettere in difficoltà chiunque. Quattro partite e un giallo in Champions, 11 partite e tre gialli in Premier League completano il discorso.

Chiudiamo, infine, con Doudera dello Slavia Praga che se la vedrà con Nico Williams. Un giocatore quello del club ceco che è abituato a finire sul taccuino dei cattivi visto che parliamo di 1 ammonizione in 4 presenze in Champions League e di 4 gialli in 11 presenze in campionato. Quindi un altro elemento in grado di fare la differenza, in negativo, nella serata di mercoledì.

Ricapitolando, infine: Cucurella ammonito plus, Burn ammonito plus e Doudera ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 48,58 volte la posta.