I pronostici di martedì 25 novembre: Champions League

I pronostici di martedì 25 novembre, inizia la quinta giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Juventus

La partita di cartello del martedì di Champions League va in scena a Stamford Bridge, teatro di epiche battaglie tra i padroni di casa del Chelsea e il Barcellona, protagoniste nello scorso decennio di duelli memorabili nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Solo una volta Blues e blaugrana si sono affrontati nella fase a gironi: era il 2006, diciannove anni fa, e sulle due panchine sedevano Frank Rijkaard e José Mourinho. Altri tempi.

L’ultimo precedente in un match ufficiale risale invece al 2018. Negli ottavi il Barcellona di Leo Messi avanzò al turno successivo dopo aver strapazzato 3-0 il Chelsea al Camp Nou (l’andata era finita 1-1).

Dalle statistiche si evince, in ogni caso, come a Londra i catalani abbiano sempre sofferto. Una sola affermazione a Stamford Bridge per il Barça, che uscì vittorioso da questo stadio esclusivamente nel febbraio 2006, nell’edizione che poi vide i blaugrana, trascinati dalle prodezze di Ronaldinho, trionfare nella finale parigina contro l’Arsenal.

Con il Barcellona in campo difficilmente ci si annoia. Nelle ultime sei partite dei catalani sono stati segnati 30 gol complessivi, mentre in Champions League la media è stata quasi di 5 gol a partita negli ultimi 20 match che li hanno visti protagonisti. Ci sono tutti i presupposti per una gara spettacolare: da valutare l’over 3,5. Non è da escludere che i Blues riescano ad evitare la sconfitta anche stavolta.

I pronostici sulle altre partite

Tra le italiane in campo Juventus e Napoli. Se la squadra di Conte ha un impegno sulla carta agevole contro il Qarabag, i bianconeri affrontano sì un’altra “Cenerentola” della vigilia dei gironi come il Bodo Glimt, che però quando gioca in casa va sempre rispettata, a maggior ragione in questa occasione in cui le temperature saranno particolarmente rigide. La maggiore abitudine al contesto ambientale e al campo sintetico è un vantaggio non di poco conto per i norvegesi, fermo restando il maggiore tasso tecnico dei bianconeri.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GALATASARAY VINCENTE in Galatasaray-Union SG, Champions League, ore 18:45

Vincenti

BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Villarreal, Champions League, ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Villarreal, ore 21:00) MANCHESTER CITY (in Manchester City-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00)

(in Manchester City-Bayer Leverkusen, ore 21:00) NAPOLI (in Napoli-Qarabag, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Borussia Dortmund-Villarreal , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Chelsea-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Manchester City-Bayer Leverkusen, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bodo Glimt-Juventus , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Chelsea-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Marsiglia-Newcastle, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 7.91 GOLDBET ; 7.21 SNAI; 7.91 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + UNDER 3,5 in Slavia Praga-Athletic Bilbao, Champions League, ore 21:00