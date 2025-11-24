Pronostico Manchester City-Bayer Leverkusen: Guardiola già spalle al muro

Manchester City-Bayer Leverkusen è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Probabilmente ha già detto addio alla Premier League il Manchester City che ha perso contro il Newcastle nello scorso fine settimana e, quindi, con poche possibilità di rientrare in corsa. Non perché questa squadra non ne avrebbe le possibilità, ma l’Arsenal in questo momento non dà nessun segnale di cedimento. Quindi Guardiola è con le spalle al muro.
Pensare solamente alla Champions League potrebbe essere la soluzione per i Citizens che hanno iniziato male, si sono ripresi, e adesso rivivono un momento di sbandamento. Non si sono mai affrontate fino ad oggi questi due club in competizioni europee ma, i padroni di casa, hanno perso solamente una volta nelle ultime 24 sfide contro club tedeschi e sono imbattuti nelle ultime 23 partite della fase a gironi della Champions League, in casa, da 23 partite. Numeri che evidenziano, in generale, un netto dominio della squadra di Guardiola. Un dominio che rimarrà tale anche nella serata di mercoledì nonostante il Leverkusen abbia perso solamente tre delle ultime 20 partite giocate in questa fase in manifestazioni europee.
Come vedere Manchester City-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming
La sfida Manchester City-Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Gara questa da almeno tre reti complessive e anche, almeno, da una rete per squadra. Con la vittoria del Manchester City annessa, ovviamente.
Le probabili formazioni di Manchester City-Bayer Leverkusen
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Belocian, Bade, Quansah; Tella, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick.