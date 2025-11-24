Pronostico Ajax-Benfica: finalmente si sblocca Mourinho

Ajax-Benfica è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Ajax e Benfica in questa Champions League sono le uniche due squadre che hanno ancora zero punti. E pensare che i lusitani hanno cambiato dopo la prima sconfitta nella massima competizione europea. Quello del pomeriggio di martedì sarà il decimo confronto e l’Ajax conduce con quattro vittorie a differenza delle due dei portoghesi.
Un momento assai negativo per gli olandesi: sette sconfitte consecutive nelle competizioni Uefa (la squadra probabilmente è una delle meno forti della storia) ed è la striscia maggiormente aperta da quando esiste questa manifestazione. Ed è per questo che il Benfica, nonostante i problemi che sta avendo in Patria, potrebbe sfruttare la situazione. Mourinho ha una squadra decisamente importante, molto più importante di quella olandese, anche se ancora non ha trovato l’amalgama giusta con i suoi giocatori: “Ne avrei voluti cambiare nove” ha detto dopo l’ultima gara di campionato. Quindi come al solito non le manda mai a dire. E non si sa se è del tutto un bene.
Il rapporto, comunque, potrebbe migliorare in caso di vittoria martedì. Il Benfica non segna da tre partite di fila in Champions League ed è arrivata l’ora di sbloccarsi. Inoltre, i lusitani, contro formazioni olandesi, hanno perso solamente due volte nel corso delle ultime 19 partite giocate. Anche questo è un dato che deve essere sottolineato.
Come vedere Ajax-Benfica in diretta tv e in streaming
La sfida Ajax-Benfica è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
Il segno NO GOL è quotato a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. La vittoria del Benfica, invece, ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai
Il pronostico
La prima gioia del Benfica in questa Champions League è ormai alle porte. Gara che i lusitani dovrebbero riuscire a portare a casa. L’Ajax è troppo indietro per pensare davvero di poter fare risultato.
Le probabili formazioni di Ajax-Benfica
AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Moro, Weghorst, Godts.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Araujo, Dahl; Rios, Berrenechea; Barreiro, Sudakov, Aursnes; Pavlidis.