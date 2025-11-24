Pronostico Ajax-Benfica: finalmente si sblocca Mourinho

Ajax-Benfica è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ajax e Benfica in questa Champions League sono le uniche due squadre che hanno ancora zero punti. E pensare che i lusitani hanno cambiato dopo la prima sconfitta nella massima competizione europea. Quello del pomeriggio di martedì sarà il decimo confronto e l’Ajax conduce con quattro vittorie a differenza delle due dei portoghesi.

Un momento assai negativo per gli olandesi: sette sconfitte consecutive nelle competizioni Uefa (la squadra probabilmente è una delle meno forti della storia) ed è la striscia maggiormente aperta da quando esiste questa manifestazione. Ed è per questo che il Benfica, nonostante i problemi che sta avendo in Patria, potrebbe sfruttare la situazione. Mourinho ha una squadra decisamente importante, molto più importante di quella olandese, anche se ancora non ha trovato l’amalgama giusta con i suoi giocatori: “Ne avrei voluti cambiare nove” ha detto dopo l’ultima gara di campionato. Quindi come al solito non le manda mai a dire. E non si sa se è del tutto un bene.

Il rapporto, comunque, potrebbe migliorare in caso di vittoria martedì. Il Benfica non segna da tre partite di fila in Champions League ed è arrivata l’ora di sbloccarsi. Inoltre, i lusitani, contro formazioni olandesi, hanno perso solamente due volte nel corso delle ultime 19 partite giocate. Anche questo è un dato che deve essere sottolineato.

Come vedere Ajax-Benfica in diretta tv e in streaming