Pronostici Torino-Como: la doppia ammoniti

Torino-Como, i pronostici del match: due possibili cartellini gialli da attenzionare, ecco le quote

Due squadre in forma con idee precise e capacità di azzannare la partita facendo leva sui rispettivi punti di forza. Il Monday Afternoon della dodicesima giornata di Serie A metterà uno contro l’altro il Torino e il Como, appuntamento tutt’altro che banale dal quale è possibile trarre non pochi spunti anche in chiave ammoniti.

Sono infatti due i nomi da cerchiare in giallo. Da una parte Casadei, centrocampista forte fisicamente che oltre a fornire il suo contributo in termini di inserimento fa sentire il suo peso anche dalla cintola in giù.

Sono già tre le ammonizioni ricevute dal jolly di Baroni che chiaramente avrà il suo bel da fare per riuscire a contenere il palleggio del centrocampo del Como: gli undici tackles finora effettuati aprono spiragli molto interessanti.

Torino-Como, i pronostici del match: la raffica di ammoniti

L’aggressività con cui il Como proverà a tenere alto il proprio baricentro dovrebbe spingere i lariani a prendersi molti rischi con sistematici uno contro uno. Con già due cartellini gialli sul groppone, Ramon dovrebbe finire sul taccuino di Bonacina con relativa semplicità.

Un’altra combo ammoniti potrebbe invece interessare Perrone (play-maker spesso irruente nell’inaridire le fonti di gioco avversarie con quattro gialli) e Asllani, “sporco” nei suoi interventi quando è chiamato ad intercettare le linee di passaggio avversarie ad alto ritmo. Due candidature che risultano essere particolarmente interessanti.

Casadei e Ramon ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 14,43 su Goldbet.

Perrone e Asllani ammoniti plus sono invece bancati 15,18.