Sassuolo-Pisa, i pronostici del match: dal possibile marcatore ai tiratori sul tavolo, ecco le opzioni

Grazie al filotto di vittorie con cui è riuscito ad issarsi al nono posto in classifica, il Sassuolo di Fabio Grosso ospita il Pisa in una sfida con la quale poter cementare ancor di più il bagaglio di autostima acquisito. Avversario durissimo soprattutto se in giornata propizia, i toscani però sono pronti a vendere cara la pelle.

Due squadre con idee di gioco moderne e offensive, i neroverdi e i nerazzurri possono contare su frecce potenzialmente letali al proprio arco. Una di queste, Domenico Berardi, è pronta a sprigionare ancora una volta tutta la sua pericolosità.

Letteralmente rivitalizzato dalla doppietta messa a segno contro l’Atalanta, il capitano del Sassuolo è pronto a salire nuovamente in cattedra con la classe e la tecnica tipiche del repertorio. Il 2,94 di XG offre una chiave di lettura interessante dalla quale partire per ipotizzare l’impatto sulla partita dell’esterno offensivo neroverde, la cui abilità di cucire il gioco e di rendersi pericoloso con il mancino può far saltare il banco da un momento all’altro.

Pronostici Sassuolo-Pisa: marcatore e tiri in porta

Con Berardi candidato principale a centrare il bersaglio grosso, il mosaico sui possibili tiratori si preannuncia comunque piuttosto ampio. Autore di 26 conclusioni – quattordici delle quali indirizzate nello specchio di porta avversario – Pinamonti saprà sicuramente come rendersi pericoloso.

Contro una difesa aggressiva ma che tende a concedere qualche spazio di troppo se attaccata con il timing giusto, il bomber del Sassuolo ha la grande chance di scagliare almeno due conclusioni nello specchio di porta avversario impegnando Semper.

Posta la sostanziale imprecisione che ha fatto emergere il Pisa in questo inizio di stagione, la compagine di Gilardino può comunque contare su calciatori abituati a dare del tu al pallone. Imbeccati con i tempi giusti, un attaccante come Nzola è comunque da prendere in considerazione in chiave tiratore.

Berardi marcatore plus; Pinamonti Over 1,5 tiro in porta plus e Nzola Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 12 su Goldbet.