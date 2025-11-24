I pronostici di lunedì 24 novembre: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 24 novembre, ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League, in campo anche altri campionati minori

C’è vita sul pianeta Manchester United. Ruben Amorim e i suoi Red Devils l’hanno dimostrato negli ultimi due mesi, ritrovando quel minimo di continuità, indispensabile per scongiurare un nuovo terremoto in panchina. Dalla sconfitta con il Brentford, risalente allo scorso settembre, Bruno Fernandes e compagni non hanno più perso, inanellando tre vittorie di fila – tra cui la grande soddisfazione di espugnare Anfield Road e battere a domicilio il Liverpool – e due pareggi in trasferta, entrambi ottenuti grazie a rimonte, la prima in casa del Nottingham Forest e la seconda a Londra contro il Tottenham (protagonista del match l’ex juventino de Ligt, che con un suo gol ha riacciuffato gli Spurs in pieno recupero).

La serie positiva del Manchester United dovrebbe proseguire anche dopo il match con l’Everton, squadra ostica ma che in trasferta fa più fatica (i Red Devils, invece, in casa sono imbattuti da agosto). Nonostante l’assenza di un attaccante di primo piano tra i Toffees – l’attuale capocannoniere è un centrocampista offensivo, Ndiaye – gli ospiti dovrebbero comunque riuscire a segnare almeno un gol a Old Trafford, approfittando dei problemi difensivi dei padroni di casa, ancora troppo vulnerabili dietro.

I pronostici sulle altre partite

Si conclude la dodicesima giornata di Serie A con le restanti due partite: Torino-Como e Sassuolo-Pisa. Baroni dopo avere scampato l’esonero ha risollevato i granata. Difficile per il Como fare il colpaccio in trasferta, ma almeno un gol dovrebbe riuscire a segnarlo. Così come il Torino.

Nell’altra sfida di giornata la differenza dovrebbe farla l’attacco: il Sassuolo ha calciatori che in carriera hanno dimostrato di saper fare gol con continuità in questa categoria, mentre la squadra allenata da Gilardino fa una fatica tremenda a creare occasioni ed è infatti penultima per Expected Goals segnati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Manchester United-Everton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

AL AHLI (in Al Ahli-Sharjah, Afc Champions League, ore 19:15)

(in Al Ahli-Sharjah, ore 19:15) SASSUOLO O PAREGGIO (in Sassuolo-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Sassuolo-Pisa, ore 20:45) ESPANYOL O PAREGGIO (in Espanyol-Siviglia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Shabab Al Ahli Dubai-Al Gharafa , Afc Champions League, ore 17:00

, Afc Champions League, ore 17:00 Helmond Sport-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Almere City-VVV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Duhail-Al Ittihad , Afc Champions League, ore 17:00

, Afc Champions League, ore 17:00 Torino-Como , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Sampdoria-Juve Stabia, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Manchester United-Everton, Premier League, ore 21:00