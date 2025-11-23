Pronostico Sampdoria-Juve Stabia: questi numeri confortano i blucerchiati

Sampdoria-Juve Stabia è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quella della Sampdoria sembra essere una crisi senza fine. Neanche il cambio in panchina ha scosso l’ambiente blucerchiato, a secco di vittorie ormai da quasi due mesi. Dal successo per 4-1 con il Pescara – unica gioia stagionale, peraltro – Ferrari e compagni non hanno più vinto, sprofondando sempre di più in classifica.

Dopo le sconfite consecutive con Mantova (0-1) e Venezia (3-1), gli uomini guidati dalla coppia Gregucci-Foti sono scivolati a -6 dalla zona salvezza. Ultimi a quota 7 punti, hanno urgentemente bisogno di un successo per ritrovare in primis fiducia e per fare tornare un minimo di entusiasmo in una piazza che sta vivendo uno dei momenti più bui e tristi della sua storia. Chi pensava che la retrocessione sfiorata lo scorso anno – la Samp è retrocessa sul campo, per poi essere ammessa miracolosamente al playout grazie alla penalizzazione comminata al Brescia a campionato concluso – potesse servire da lezione, si sbagliava di grosso. Sulla sponda blucerchiata di Genova è cambiato poco o nulla rispetto a qualche mese fa e la squadra dà l’impressione affrontare ogni match senza la fame necessaria.

A Marassi, nel frattempo, arriva una squadra in gran forma come la Juve Stabia, reduce dall’altisonante vittoria con il Palermo (1-0). Il gol di Cacciamani, una delle note più liete della stagione delle Vespe – sempre molto abili a pescare nei settori giovanili delle squadre di Serie A – ha permesso agli uomini di Ignazio Abate di voltare pagina dopo la pesante sconfitta di Modena, sulla quale avevano probabilmente influito le note vicende giudiziarie che qualche settimana fa hanno coinvolto la società campana. La Juve Stabia attualmente occupa il settimo posto e – con una partita in meno – è in piena zona playoff.

Come vedere Sampdoria-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Juve Stabia, in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Sampdoria e Juve Stabia anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

La Sampdoria, nonostante il momentaccio e la sfilza di assenti – Gregucci e Forti sperano di riavere quantomeno il giovane attaccante Pafundi, in dubbio – dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta, approfittando della spinta di Marassi e delle difficoltà che spesso incontra in trasferta la Juve Stabia (solo due vittorie lontano da Castellammare per le Vespe nelle 16 partite giocate fuori casa nel 2025).

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juve Stabia

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Giordano; Ioannou, Benedetti, Ferri, Bellemo, Cherubini; Pafundi, Coda.

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Candellone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1