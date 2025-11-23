Pronostico Real Oviedo-Rayo Vallecano: i numeri offensivi ci danno il finale

Oviedo-Rayo Vallecano è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Il nuovo allenatore dell’Oviedo, Luis Carrion, non ha vinto nessuna delle tredici partite che fino al momento ha sostenuto in sella ad una panchina di una squadra della Liga. Né con la sua attuale squadra e nemmeno con quella di prima, il Las Palmas. Ultimi in classifica i padroni di casa, con otto punti conquistati e solamente sette gol fatti, il peggior attacco per distacco di tutto il campionato.

Ovvio che il Rayo Vallecano che di punti ne ha quindici e che è solamente a tre lunghezze – anche se ci sono un paio di squadre in mezzo – dalla zona Europa, vorrebbe prendersi l’intera malloppo. Gli ospiti sono una squadra esperta, molto esperta, che ogni anno si avvicina a zone importanti della graduatoria ma che poi, non riesce del tutto, a completare l’opera. Probabilmente sarà così anche in questa stagione, ma c’è da chiedersi se riuscirà, almeno per un altro poco di tempo, a tenere vive queste speranze. Sì, è vero, parliamo di una squadra che gioca comunque la Conference League, ma la qualificazione lo scorso anno è arrivata dopo un cammino che avrebbe potuto portare anche ad altro.

Comunque, il pareggio contro il Real Madrid, arrivato prima della sosta, ha dato un ulteriore spinta a questa squadra che ha capito di potersela giocare con tutti. E contro un Oviedo in piena e profonda crisi di gioco e di risultati, la vittoria esterna ci pare una conseguenza logica.

La vittoria del Rayo Vallecano è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.83 su Snai.

Il pronostico

Il colpo esterno del Rayo Vallecano ci sta, soprattutto per quelli che sono i numeri offensivi dell’Oviedo, veramente irrisori. In una gara dove solamente gli ospiti potrebbero trovare la via della rete, i tre punti sono assicurati.

Le probabili formazioni di Oviedo-Rayo Vallecano

OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Lopez; Dendoncker, Colombatto; Vinas, Reina, Chaira; Rondon.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Ciss, Lopez; Palazon, Diaz, Garcia; de Frutos.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1