Pronostico Monza-Cesena: rendimento da urlo in trasferta

Monza-Cesena è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo i tentennamenti delle prime giornate è venuta fuori tutta la qualità del Monza ed i brianzoli, non a caso il primo monte ingaggi del campionato di Serie B, si sono presi la vetta della classifica, volando a +1 sul Modena. Le sei vittorie consecutive sono un’importante dichiarazione d’intenti: per la promozione diretta, a meno di crolli improvvisi, bisognerà fare i conti con la squadra di Paolo Bianco, che nonostante il disimpegno della famiglia Berlusconi e la cessione ad una nuova proprietà punta a tornare subito in massima serie.

Gran parte dei meriti di questa cavalcata sono del tecnico, messosi in mostra già a Modena e a Frosinone. Bianco è riuscito a trovare la fatidica quadra dopo le difficoltà iniziali e adesso il Monza sembra aver spiccato il volo. Nella striscia delle sei vittorie i numeri sono pazzeschi: i biancorossi nelle ultime tre hanno collezionato altrettanti clean sheet e nel parziale hanno incassato a malapena 2 gol, segnandone al tempo stesso 12. Nel posticipo domenicale all’U-Power Stadium è di scena il Cesena, altra squadra che sta facendo benissimo. I romagnoli sono terzi in classifica dietro a Monza e Modena – hanno solo tre punti in meno dei brianzoli – e, ad esclusione della sconfitta di tre settimane fa contro il Bari, hanno sempre vinto nelle ultime cinque. Prima della sosta Ciervo, Blesa e Shpendi hanno travolto l’Avellino (3-0), consentendo a Michele Mignani di voltare immediatamente pagina dopo il ko del San Nicola.

Senza lo squalificato Keita, Bianco si affiderà a Colpani e Caprari, che avranno il compito di innescare Dany Mota. Nel Cesena Mignani punta sulla vena realizzativa di Shpendi, pronto a ricomporre la coppia d’attacco con Blesa.

Come vedere Monza-Cesena in diretta tv e in streaming

Monza-Cesena, in programma domenica alle 17:15 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Monza e Cesena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Esame tosto per la capolista della Serie B. Il Cesena è la squadra che ha collezionato più punti di tutti in trasferta (15), totalizzando 5 vittorie lontano dal “Manuzzi”. Ipotizziamo un match più equilibrato del previsto: non è da escludere che i romagnoli riescano ad evitare quantomeno la sconfitta, interrompendo la striscia vincente dei biancorossi.

Le probabili formazioni di Monza-Cesena

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Izzo, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Caprari; Mota.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1