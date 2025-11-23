Pronostico Mantova-Spezia e Modena-Sudtirol: tra fiducia e certezze

Mantova-Spezia e Modena-SudTirol sono partite della tredicesima giornata di Serie B: formazioni e pronostico

In Mantova-Spezia ci sono due squadre che vivono dei momenti diversi o, per meglio dire, vivevano dei momenti diversi prima della sosta. I padroni di casa arrivano a questo match da due vittorie di fila, gli ospiti invece, che hanno cambiato allenatore prendendo Donadoni, da un pareggio contro il Bari.

Ora, se andassimo ad analizzare la forza delle due rose, è evidente che quella dello Spezia sarebbe, ed è, superiore. Ma in questo momento i liguri non sembrano avere la forza di andare a prendersi il risultato pieno. E nemmeno la classifica, oggettivamente, permette di andare all’arrembaggio. Adesso è il momento di ritrovare fiducia e soprattutto continuare a muovere la classifica, ecco perché il pareggio ci pare possa essere il risultato più probabile.

Il Modena, invece, è secondo in classifica alle spalle del Monza. Un solo punto di differenza per i canarini di Sottil che sperano, e vogliono, contro un SudTirol in lotta per la salvezza, prendersi tre punti pesantissimi per la propria stagione. Nelle sei partite che i gialli hanno giocato in casa hanno pareggiato una volta (la prima, ad agosto) e poi hanno vinto cinque volte di fila. Un cammino netto, preciso, puntuale. Che continuerà a non essere macchiato.

Come vedere Mantova-Spezia e Modena-SudTirol in diretta tv e in streaming

Mantova-Spezia e Modena-SudTirol sono in programma domenica alle 15:00, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Vi abbiamo già anticipato che questa gara potrebbe finire in pareggio. Occhio anche alla possibilità che entrambe possano trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Mantova-Spezia

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Bani, Cella, Castellini; Trimboli, Artioli, Paoletti; Galuppini, Mancuso, Ruocco.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Felipe Jack, Mateju; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Di Serio, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico

Modena vincente e sesta vittoria di fila tra le mura amiche contro il SudTirol. Si rimane nelle zone altissime della classifica.

Le probabili formazioni di Modena-SudTirol

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyythia, Zampano; Defrel, Gliozzi.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Masiello, Kofler; Davì, Martini, Tronchin, Tait, Molina; Odogwu, Pecorino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0