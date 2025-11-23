Pronostico Espanyol-Siviglia: fuori casa ci riescono quasi sempre

Espanyol-Siviglia è una partita valida per la tredicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Catalani sesti a quota 18 punti ed in piena zona Europa, andalusi noni con soli 2 punti in meno. Nel momento in cui scriviamo, prima che la classifica venga sconvolta dai risultati del weekend, sono queste le posizioni occupate da Espanyol e Siviglia, protagoniste del posticipo del lunedì della Liga.

I Pericos, partiti con l’obiettivo di mantenere la categoria e raggiungere la salvezza il prima possibile, possono essere soddisfatti di come sono andate le cose finora. Al punto da non fare un dramma neppure delle due sconfitte di fila rimediate prima della sosta, contro Alavés e Villarreal. Campanelli d’allarme che però non devono passare sottotraccia: impensabile iniziare a rilassarsi dopo 12 turni di campionato, pur avendo un margine di otto punti sulla terzultima.

Il Siviglia invece prima della sosta era tornato a sorridere dopo tre sconfitte consecutive: il gol di Ruben Vargas contro l’Osasuna – decisivo il rigore dello svizzero ex Augsburg – è stata una sorte di liberazione per la squadra di Matias Almeyda, incapace di dare continuità al bel successo dello scorso 5 ottobre con il Barcellona, schiantato 4-1 al Sanchez-Pizjuan. Tuttavia, se l’obiettivo del club è quello di ritornare stabilmente in zona Europa, questi risultati troppo altalenanti rischiano di essere dannosi. Un Siviglia, insomma, ancora alla ricerca di equilibrio. Almeyda a Barcellona dovrà fare a meno di diversi giocatori: Alexis Sanchez non ha recuperato ed in difesa si farà sentire l’assenza dello squalificato Carmona. Out anche Nianzou e Azpilicueta.

Come vedere Espanyol-Siviglia in diretta tv e streaming

Espanyol-Siviglia, valida per la tredicesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Siviglia quest’anno sembra essere più a suo agio in trasferta che in casa: lontano dal proprio pubblico gli uomini di Almeyda hanno collezionato 9 punti (tre vittorie e tre sconfitte) facendo meglio rispetto ai match casalinghi. Le assenze ci impediscono di pronosticare un successo andaluso ma quasi certamente il Siviglia, sempre a segno fuori casa tranne in un’occasione, dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete in una sfida che si preannuncia molto equilibrata.

Le probabili formazioni di Espanyol-Siviglia

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Pickel, Lozano; Dolan, Exposito, Pere Milla; Roberto Fernandez.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Juanlu, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Batista; Peque, Sow, Vargas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1