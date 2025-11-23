Pronostico Elche-Real Madrid: questa statistica spaventa Xabi Alonso

Elche-Real Madrid è una partita valida per la tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Real Madrid rientra nel novero di quelle big d’Europa che sono arrivate piuttosto stanche e appannate all’ultima sosta. Sconfitta a Liverpool in Champions League e pareggio a reti bianche nel derby madrileno “minore” con il Rayo Vallecano a Vallecas, coi Matagigantes capaci di fermare i Blancos sullo 0-0 ed imporgli il primo pareggio stagionale. Un mezzo falso che non poteva non avere ripercussioni in classifica. Il Barcellona non se l’è fatto ripetere due volte e ne ha approfittato, riducendo il divario e portandosi a -3 dall’attuale capolista della Liga.

Ovviamente Xabi Alonso non è stato esente da critiche: del resto, il margine d’errore su quella panchina è ridottissimo e basta un ko per finire nell’occhio del ciclone. I rumors provenienti dalla Spagna raccontano di un Florentino Perez deluso dal rendimento della squadra finora, nonostante il Real Madrid abbia quasi sempre vinto tra campionato e coppe.

Evidentemente, nei dintorni di Valdebebas, tutto ciò non basta. Non sono ammessi scivoloni, dunque, nella trasferta di Elche, il match che chiude il programma domenicale della Liga. Dopo l’exploit iniziale la neopromossa sembra essere rientrata nei ranghi: da ottobre in poi l’unica vittoria è arrivata in Coppa del Re contro i dilettanti del Los Garres e nelle ultime cinque giornate i biancoverdi hanno collezionato a malapena due punti, in entrambe le circostanze ottenuti in gare casalinghe. Il Real Madrid dovrà fare attenzione perché gli uomini di Eder Sarabia sono ancora imbattuti davanti al proprio pubblico, proprio come le due madrilene, il Villarreal e il Barcellona (tre vittorie e tre pareggi). Anche in questa sfida Xabi Alonso non potrà schierare la miglior formazione possibile: Militao è di nuovo fermo ed Huijsen non è al 100%; stesso discorso per Courtois e Valverde.

Il pronostico

Il Real Madrid con ogni probabilità tornerà a vincere ma contro l’Elche, squadra ostica ed ancora imbattuta nel suo stadio, potrebbe non filare tutto liscio nonostante l’enorme divario tra i Blancos e i valenciani. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Elche-Real Madrid

ELCHE (5-3-2): Iñaki Peña; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Febas, Aguado, Mendoza; Rafa Mir, André Silva.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Guler, Camavinga; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2