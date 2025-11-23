Pronostici Inter-Milan: marcatore e tiri in porta

Inter-Milan, i pronostici del match: i possibili marcatori e i tiratori del match, tutti i dettagli da monitorare con attenzione

Mai una partita come le altre, a maggior ragione se mette in vetrina spiragli di un certo tipo in vista del prosieguo della stagione. Inter e Milan sono pronti a regalare spettacolo alla Scala del Calcio illuminando uno stadio gremito in ogni ordine di posto.

Match dal contenuto specifico pesantissimo – dicevamo – alla quale la compagine di Chivu si presenta avendo dato la sensazione di poter far leva su un numero di armi offensive assolutamente letali. Tra queste, una delle più pericolose risponde al nome di Marcus Thuram.

Le cinque reti stagionali sono bottino sicuramente invitante; se a ciò si aggiungono i due splendidi gol segnati ai “cugini” nella stagione 2023-24, il quadro sembra essere ancora più chiaro. Con Lautaro Martinez chiamato ad un faticoso lavoro spalle alla porta, l’attaccante francese avrà il compito di attaccare la profondità e pungolare una retroguardia che sa come sfondare.

Pronostici Inter-Milan, un tiratore dopo l’altro

Sarà sicuramente un appuntamento speciale per Hakan Calhanoglu, grande ex della partita e capocannoniere stagionale dell’Inter in campionato. Autentico fattore dagli undici metri, il regista turco può fare la differenza anche con conclusioni dalla medio-lunga distanza: sono già venticinque – di cui otto scagliati tra i pali avversari – i tiri di cui l’ex Leverkusen si è reso protagonista.

L’Over 0,5 tiro in porta plus di Calhanoglu fa il paio con quello molto probabile di Saelemaekers. L’esterno belga, reduce da un filotto di partite che l’ha visto protagonista non solo in fase realizzativa, può fare la differenza sulla corsia destra presidiata da Dimarco.

Restando sempre nell’alveo tiratori, non può essere poi trascurata la crescita esponenziale di Zielinski: l’esterno polacco appare sempre a suo agio nella veste tattica che Chivu gli ha cucito addosso. In possesso di doti balistiche impressionanti, l’ex Napoli non dovrebbe fallire l’appuntamento con (almeno) un tiro in porta. Voce alla quale, infine, Rafa Leao rappresenta una vera e propria garanzia.

