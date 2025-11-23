Pronostici Inter-Milan: ammoniti ad alta quota

Inter-Milan ad alta tensione? Ecco i calciatori che rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara

Ritmo, intensità e tanti duelli nelle zone nevralgiche del campo. Gli ingredienti per assistere ad un derby scintillante e dai contenuti tecnici importanti ci sono tutti. L’importanza della posta in gioco, però, potrebbe far lievitare e non poco anche i contenuti agonistici dell’incontro.

Spulciando i dati riguardanti la gestione di Sozza, va notato come il fischietto di Milano abbia una media di 4,34 ammoniti a gara. Nei big match dopo un approccio soft tende a farsi sentire anche sotto il profilo dei cartellini per non perdere la bussola del match. Sia Inter che Milan, del resto, hanno tra le proprie file calciatori che potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara.

Il primo nome è sicuramente Tomori. Preso spesso d’infilata da Thuram negli ultimi derby, il difensore inglese dovrebbe vedersi costretto ad usare le maniere forti. Veloce ma poco solido se attaccato nell’uno contro uno, il centrale del Milan rischia grosso.

Inter-Milan, altri tre ammoniti su cui puntare: ecco tutti i pronostici

Lo spartito tecnico-tattico dell’incontro dovrebbe arridere al palleggio dell’Inter. Il centrocampo del Milan sarà dunque chiamato ad una doppia fase importante: i margini di errore saranno minimi. Anche per questo un giocatore come Fofana, il cui timing negli interventi non è sempre perfetto, è un profilo da tenere in grande considerazione in chiave ammoniti.

Per chi volesse optare per un’altra doppia sempre in chiave ammoniti, sono poi consigliabili anche le candidature di Pavlovic da una parte e Calhanoglu dall’altra. Per il turco, si sa, la gara contro la sua ex squadra ha sempre un sapore speciale.

Non al top della forma visti i problemini accusati in Nazionale, il play maker nerazzurro potrebbe calare la distanza il che – contro i ‘mastini’ di Allegri – non è un dettaglio trascurabile. Su Bet 365 è infine quotata anche la quota (a 150) che vede entrambe le squadre chiudere la partita con un’espulsione: opzione suggestiva, certo, magari da provare a capitalizzare con stake molto basso.

Fofana e Tomori ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 15,36.

Pavlovic e Calhanoglu ammoniti plus, invece, a quota 15,18.