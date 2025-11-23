I pronostici di domenica 23 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 23 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

È il derby della Madonnina la partita di cartello della dodicesima giornata di Serie A. La stracittadina meneghina, che capita dopo la terza sosta stagionale, è indiscutibilmente una delle partite più attese del nostro campionato ma stavolta, con le due squadre rispettivamente al primo e al terzo posto nonché separate da soli due punti, le bollicine si triplicano ed il pathos aumenta in maniera vertiginosa.

Dopo aver perso sei derby di fila, tra cui quello che ha permesso all’Inter di vincere il 20simo scudetto, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque stracittadine tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Con la rosa di nuovo al completo, la sensazione è che la squadra di Allegri riuscirà ad impensierire i cugini, finora meno efficaci negli scontri diretti. Lecito, dunque, ipotizzare un risultato positivo del Diavolo in una partita da almeno una rete per parte: il Milan, a dispetto della reputazione eccessivamente difensivista dell’allenatore livornese, è secondo nella classifica degli xG (17,95) proprio dietro ai nerazzurri.

I pronostici sulle altre partite

Del derby proverà ad approfittare la Roma per proseguire il suo sogno in testa alla classifica: prima della stracittadina di Milano affronterà la Cremonese. La Roma ha vinto 12 delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in massima serie, segnando 27 gol totali e tenendo 9 volte la porta inviolata. I giallorossi dovrebbero prendersi i tre punti anche nella sfida di Cremona contro una formazione che sembra aver perso lo smalto delle prime giornate. Non è da escludere un altro clean sheet da parte degli uomini di Gasperini, una sicurezza da questo punto di vista.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Lille-Paris FC, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

ROMA (in Cremonese-Roma, Serie A, ore 15:00)

(in Cremonese-Roma, ore 15:00) ARSENAL (in Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 17:30)

(in Arsenal-Tottenham, ore 17:30) REAL MADRID (in Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga, ore 16:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Elche-Real Madrid , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Lipsia-Werder Brema , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Feyenoord-NEC, Eredivisie, ore 14:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Auxerre-Lione , Ligue 1, ore 15:00

, Ligue 1, ore 15:00 Inter-Milan, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 17:30