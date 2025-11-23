I pronostici di domenica 23 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di

I pronostici di domenica 23 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

È il derby della Madonnina la partita di cartello della dodicesima giornata di Serie A. La stracittadina meneghina, che capita dopo la terza sosta stagionale, è indiscutibilmente una delle partite più attese del nostro campionato ma stavolta, con le due squadre rispettivamente al primo e al terzo posto nonché separate da soli due punti, le bollicine si triplicano ed il pathos aumenta in maniera vertiginosa.

I pronostici di domenica 23 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Dopo aver perso sei derby di fila, tra cui quello che ha permesso all’Inter di vincere il 20simo scudetto, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque stracittadine tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Con la rosa di nuovo al completo, la sensazione è che la squadra di Allegri riuscirà ad impensierire i cugini, finora meno efficaci negli scontri diretti. Lecito, dunque, ipotizzare un risultato positivo del Diavolo in una partita da almeno una rete per parte: il Milan, a dispetto della reputazione eccessivamente difensivista dell’allenatore livornese, è secondo nella classifica degli xG (17,95) proprio dietro ai nerazzurri.

I pronostici sulle altre partite

Del derby proverà ad approfittare la Roma per proseguire il suo sogno in testa alla classifica: prima della stracittadina di Milano affronterà la Cremonese. La Roma ha vinto 12 delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in massima serie, segnando 27 gol totali e tenendo 9 volte la porta inviolata. I giallorossi dovrebbero prendersi i tre punti anche nella sfida di Cremona contro una formazione che sembra aver perso lo smalto delle prime giornate. Non è da escludere un altro clean sheet da parte degli uomini di Gasperini, una sicurezza da questo punto di vista.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL CASA 2-4 in Lille-Paris FC, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

  • ROMA (in Cremonese-Roma, Serie A, ore 15:00)
  • ARSENAL (in Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 17:30)
  • REAL MADRID (in Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga, ore 16:15)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Elche-Real Madrid, Liga, ore 21:00
  • Lipsia-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30
  • Feyenoord-NEC, Eredivisie, ore 14:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Auxerre-Lione, Ligue 1, ore 15:00
  • Inter-Milan, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (gol + over): 7.95 GOLDBET ; 7.11 SNAI; 7.95 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 17:30

