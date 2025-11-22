Pronostico Napoli-Atalanta, ripartono nella “comfort zone”: in Europa sono gli unici

Napoli-Atalanta è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sosta è capitata sicuramente nel momento più opportuno per un Napoli che sembra aver smarrito la serenità che lo caratterizzava nelle prime giornate di campionato. Como, Eintracht Francoforte e Bologna: nelle ultime tre partite disputate tra Serie A e Champions League gli azzurri non hanno ottenuto neanche una vittoria – neppure un gol segnato – e la sconfitta patita nel capoluogo emiliano (2-0) non ha fatto altro che acuire i malumori. Antonio Conte è finito sul banco degli imputati e si pensava addirittura che le dichiarazioni al vetriolo rilasciate alla stampa fossero il preludio alle dimissioni.

Nulla di tutto ciò: il tecnico salentino ha preferito trascorrere questi giorni lontano da Napoli, allenando praticamente la squadra “da remoto” e ricaricare le pile dopo uno sfiancante tour de force, soprattutto a livello mentale. Serve una reazione importante, a cominciare dalla sfida con l’Atalanta: i campioni d’Italia, pur avendo conquistato appena un punto nelle ultime due giornate, sono a sole due lunghezze dalla coppia di testa, composta da Inter e Roma. Si conta sul fattore Maradona: nel suo stadio il Napoli è imbattuta da 16 partite in Serie A e dallo scorso dicembre è l’unica squadra a non aver perso un match interno tra i cinque principali campionati europei.

Queste sono state settimane movimentate anche per la Dea, che dopo la fragorosa sconfitta interna con il Sassuolo (la seconda di fila in campionato) ha esonerato Ivan Juric. Al suo posto, l’ex allenatore di Monza e Fiorentina Raffaele Palladino, già in estate accostato più volte al club bergamasco in seguito all’addio di Gian Piero Gasperini, del quale non a caso è considerato uno dei cosiddetti “eredi” insieme allo stesso Juric.

L’Atalanta non vince in Serie A addirittura da settembre – due mesi esatti – e sta facendo i conti con la peggior serie senza vittorie dal 2018. La classifica rispecchia il momento difficile dei nerazzurri, tredicesimi e a -9 dalla zona Champions League. Palladino non dovrebbe effettuare rivoluzioni a livello tattico: a Napoli si rivedrà De Ketelaere, pronto a supportare Scamacca insieme a Lookman. Per Conte, invece, c’è la tegola Anguissa: il camerunese si è fatto male in nazionale e ne avrà almeno per tre mesi. Riecco il centrocampo a tre con Elmas, Lobotka e McTominay, mentre in attacco ai lati di Hojlund agiranno Politano e Neres. Spinazzola e Gilmour stanno meglio ma solo il primo si accomoderà verosimilmente in panchina.

La sfida Napoli-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Entrambe hanno tanta voglia di reagire dopo le recenti delusioni e nel caso dell’Atalanta c’è pure il cambio in panchina che potrebbe influire sulla prestazione dei nerazzurri. Leggera preferenza per il Napoli, più a suo agio nella comfort zone dello stadio Maradona: le emozioni difficilmente mancheranno, come negli ultimi quattro precedenti, terminati tutti con il segno “over 2.5”.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1