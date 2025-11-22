Pronostico Lipsia-Werder Brema: la striscia si riapre subito

Lipsia-Werder Brema è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: formazioni e pronostico

Si è interrotta in maniera inaspettata sul campo dell’Hoffenheim la striscia di dieci risultati utili di fila del Lipsia. Una debacle prima della sosta che ci potrebbe anche stare, ma forse non era proprio in programma per questa squadra che ha cominciato davvero alla grande la propria stagione.

Così tanto alla grande che il Lipsia si trova al secondo posto in classifica alle spalle di un Bayern Monaco che ha fatto già il vuoto – sei punti di vantaggio – e che vuole riprendere immediatamente il cammino contro il Werder Brema. Non che sia semplice (gli ospiti vengono da cinque risultati utili di fila e occupano l’ottavo posto) ma nemmeno così complicato. I biancoverdi infatti non è che abbiano tutti questi obiettivi per l’annata: il compito è quello di soffrire il meno possibile prima di raggiungere una salvezza. Poi il resto si vedrà.

Quindi ci sono anche dei target diversi, qualcosa che spinge il Lipsia, in poche parole, a cercare in tutti i modi un’affermazione e rimanere almeno per un’altra settimana al secondo posto in classifica. Un compito che potrebbe essere anche agevolato da quelli che sono i numeri difensivi del Werder Brema, una squadra che ha subito 18 gol (una delle peggiori della Bundesliga) e che lascia così tanti spazi nei quali, i padroni di casa, potrebbero andare davvero a nozze.

Come vedere Lipsia-Werder Brema in diretta tv e streaming

Lipsia-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 1.43 Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dentro una gara che alla fine dei 90minuti regalerà almeno tre reti complessive, ci pare possa essere davvero scontata la vittoria del Lipsia. Secondo posto assicurato almeno per un’altra settimana.

Le probabili formazioni di Lipsia-Werder Brema

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo Cardoso, Nusa.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coilubaly, Friedl; Stage, Lynen; Grull, Schmid, Nijnmah; Topp.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1