Pronostico Lazio-Lecce: è il tempo della rivincita

Lazio-Lecce è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’ultima giornata dello scorso anno, dopo il pareggio di Milano contro l’Inter, è stata catastrofica per la Lazio che ha perso in casa contro il Lecce perdendo, soprattutto, un posto europeo per questa stagione. E salvò i salentini, che hanno dolci ricordi da questo match.

Sono cambiate diverse cose nel corso dell’estate: entrambi gli allenatori, intanto. E la Lazio ha ripreso Sarri che nonostante il mercato bloccato ha iniziato a dare un’identità alla propria rosa. Non sarà però l’atmosfera migliore, a quanto pare: i tifosi della Lazio in continua contestazione contro Lotito stanno scrivendo di non entrare allo stadio. Situazione imbarazzante, si potrebbe dire, anche perché dopo diverso tempo domenica sera all’Olimpico dovrebbe tornare, prima del fischio d’inizio, a volare l’Aquila. Ancora non si conosce il nome della stessa, ma vedremo.

Tornando al match e nonostante la sconfitta contro l’Inter prima della sosta (stesso calendario del finale della passata stagione) e, nonostante il caso Guendouzi che potrebbe lasciare a gennaio – c’è il Sunderland – in questo match i padroni di casa partono con tutti i favori del pronostico. E hanno sicuramente quella voglia di rivincita per i motivi che vi abbiamo spiegato prima. Il Lecce è sì una squadra che fa sempre la propria partita e cerca, in tutti i modi, di fare il proprio calcio. Ma è molto debole in tutti i reparti e per Di Francesco, questo derby (un grande ex Roma) sarà deludente.

Come vedere Lazio-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Lecce, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Tenendo ben presente che la Lazio vincerà quasi sicuramente questa partita, nonostante tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, occhio alla quota del GOL oltre due volte la posta che piace, eccome. Ma anche l’affermazione biancoceleste ha una bella quota. Insomma, si può scegliere tranquillamente.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coiluibaly, Ramadani; Morente, Berisha, Sottil; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2