Pronostico Inter-Milan, il dato sugli xG non mente: entrambe dominano questa classifica

Inter-Milan è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

È il derby della Madonnina la partita di cartello della dodicesima giornata di Serie A. La stracittadina meneghina, che capita dopo la terza sosta stagionale, è indiscutibilmente una delle partite più attese del nostro campionato ma stavolta, con le due squadre rispettivamente al primo e al terzo posto nonché separate da soli due punti, le bollicine si triplicano ed il pathos aumenta in maniera vertiginosa.

L’Inter è ripartita alla grande dopo la sconfitta con il Napoli, terzo ko dei nerazzurri in 11 giornate. Dal tonfo del “Maradona” Lautaro Martinez e compagni hanno vinto quattro partite di fila tra Champions League e campionato, approfittando di un calendario non complicatissimo: Fiorentina, Verona, Kairat Almaty e Lazio.

Contro i biancocelesti, due settimane fa, ha confermato la propria superiorità, superando senza patemi un esame che celava non poche insidie. Gli uomini di Cristian Chivu hanno tenuto pure la porta inviolata (2-0) dopo due partite in cui, pur affrontando avversari modesti, avevano sempre preso gol. Un successo, quello con i capitolini, che ha riportato l’Inter in cima alla classifica, a pari punti con la Roma. La parola d’ordine adesso è continuità ma i vicecampioni d’Europa dovranno dimostrare anche di non soffrire i big match: escludendo la vittoria con la Roma, hanno perso contro due potenziali dirette concorrenti come Juventus e Napoli. La certezza di Chivu in questo momento è l’attacco. Nessuno segna con la stessa costanza dell’Inter, dominante sia in termini realizzativi (miglior attacco con 26 gol) sia in termini di gol attesi (20,97 xG).

I rossoneri hanno fatto meglio in difesa (incassati tre gol in meno rispetto ai cugini) ma nelle ultime uscite la squadra di Max Allegri è apparsa meno solida mantenendo solo due volte la porta inviolata in sette giornate.

A Parma, nell’ultimo turno, il Diavolo ha sprecato addirittura un doppio vantaggio (2-2) in un match che dopo 25 minuti sembrava già archiviato. Milan che, tuttavia, non contempla quasi più la parola sconfitta: sì, è vero, i pareggi sono stati troppi da ottobre in avanti, ma l’ultimo ko dei rossoneri risale ad agosto, alla prima giornata (1-2 con la Cremonese). La sosta, in ogni caso, ha permesso ad Allegri di recuperare due titolarissimi come Rabiot, Tomori e Pulisic: tutti e tre dovrebbero iniziare dal 1′. Nell’Inter invece non sono poche le assenze: certa quella di Dumfries, che verrà sostituito da Carlos Augusto. In difesa Bisseck è in vantaggio nel duello con Acerbi, a centrocampo Zielinski ha più chance di partire titolare rispetto a Sucic.

Come vedere Inter-Milan in diretta tv e in streaming

Inter-Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dopo aver perso sei derby di fila, tra cui quello che ha permesso all’Inter di vincere il 20simo scudetto, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque stracittadine tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Con la rosa di nuovo al completo, la sensazione è che la squadra di Allegri riuscirà ad impensierire i cugini, finora meno efficaci negli scontri diretti. Lecito, dunque, ipotizzare un risultato positivo del Diavolo in una partita da almeno una rete per parte: il Milan, a dispetto della reputazione eccessivamente difensivista dell’allenatore livornese, è secondo nella classifica degli xG (17,95) proprio dietro ai nerazzurri.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Inter-Milan: chi vince? Inter

Pareggio

Milan View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1