Pronostico Getafe-Atletico Madrid: un passo falso non cambia le gerarchie

Getafe-Atletico Madrid è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Negli ultimi venti scontri diretti tra queste due formazioni, il Getafe è riuscito a vincere contro l’Atletico Madrid una sola volta, proprio nell’ultimo confronto, quello datato lo scorso marzo. Per il resto un serie di sconfitte e pochi pareggi. Una rondine non fa primavera, insomma, quindi l’Atletico Madrid tornerà a vincere.

Certo, non sarà semplice. Il Getafe con 17 punti ha iniziato assai bene la propria stagione e non vuole fermarsi sul più bello. Ma pure l’Atletico, c’è da dire, che dopo un avvio di campionato difficile, la truppa del Cholo si è ripresa molto bene e, come al solito, chiuderà sicuramente tra le prime tre. La rosa dei madrileni è di uno spessore enorme con giocatori di qualità altissima anche se a differenza degli altri anni parliamo di una squadra che forse non riesce a difendere bene come ha sempre fatto. E, nonostante questo, parliamo pur sempre della migliore difesa del campionato con soli dieci gol subiti come quella del Real.

C’è anche da considerare lo stato d’animo con il quale queste due squadre si approcciano a questo match: l’Atletico si presenta con quattro vittorie di fila e quindi sulle ali dell’entusiasmo. Arriverà la quinta, con poche discussioni.

Come vedere Getafe-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Atletico Madrid, gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.25 su Goldbet e Lottomatica e 2.25 su Snai.

Il pronostico

Quinta vittoria di fila per l’Atletico Madrid, che rimarrà nella peggiore delle ipotesi al quarto posto in classifica. E verrà messa immediatamente a posto la gerarchia della quale abbiamo parlato prima.

Le probabili formazioni di Getafe-Atletico Madrid

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Abqar, Duarte, Rico; Martin, Milla, Arambarri, Alex Sancris; Liso, Mayoral.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Sorloth, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2