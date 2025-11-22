Pronostico Fiorentina-Juventus, occhio ai tempi: nessuna ha segnato meno nel primo

Fiorentina-Juventus è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo tre mesi di campionato nessuna delle due avrebbe voluto essere dov’è in questo momento. La Fiorentina, costruita per alzare la famosa asticella e puntare ad una tra Europa o Champions League si ritrova clamorosamente all’ultimo posto in classifica, ancora a secco di vittorie. La Juventus, invece, è soltanto sesta, dietro alle altre big del campionato, e dopo il pari nel derby con il Torino è scivolata a -5 dalla vetta, occupata da Inter e Roma.

Non è un caso che sia viola che bianconeri qualche settimana siano stati costretti ad accartocciare i rispettivi progetti e ad affidarsi a due nuovi allenatori: la Fiorentina ha scelto un motivatore come Paolo Vanoli (scuola Conte), che ha il difficile compito di rianimare un gruppo che nel giro di pochi mesi è passato dall’avere l’Europa che conta come obiettivo principale alla salvezza, tutt’altro che scontata se i gigliati continueranno a far registrare questo tipo di risultati; la Signora ha dato il benservito a Igor Tudor consegnando la squadra ad un tecnico esperto come Luciano Spalletti, chiamato a valorizzare una rosa da quasi 600 milioni di euro.

L’allenatore toscano ha provato a fare qualche aggiustamento, ma l’auspicata inversione di tendenza ancora non si è vista. Al debutto vincente di Cremona hanno fatto seguito due pareggi, la “specialità” della gestione Tudor, contro Sporting (Champions League) e Torino (campionato). L’attacco, insomma, non si è sbloccato e la difesa, al netto del pari a reti bianche nella stracittadina coi granata, continua a non dare garanzie.

Vanoli è sbarcato a Firenze due giorni prima della sosta ed ha allenato la squadra solo a Marassi contro il Genoa. Anche lui ha avuto poco tempo per incidere e risolvere problemi. Contro il Genoa si è vista un po’ di personalità in più da parte della Fiorentina ma la Viola è tutt’altro che guarita. Al “Ferraris” la difesa ha fatto di nuovo acqua (2-2) e non stupisce che sia, ad oggi, la più perforata del torneo con 18 reti subite in 11 partite.

Il nuovo allenatore gigliato ritrova Kean, pronto ad affrontare la sua ex squadra, ma Gosens rimane out. A centrocampo si va verso la conferma di Sohm, tra i migliori a Genova. Spalletti, dall’altro lato, attende i reduci dalle nazionali: Vlahovic, alle prese con un problema agli adduttori, potrebbe non farcela. Al suo posto giocherebbe Openda.

Il pronostico

La Fiorentina quest’anno è stata un disastro proprio al “Franchi”, dove ha conquistato un solo punto in 5 partite (peggior rendimento interno). I bookmaker però non si sbilanciano nonostante il momentaccio della Viola: questa è una sfida che a Firenze sentono tantissimo, quasi come un derby, ed il fatto che Vanoli abbia potuto lavorare due settimane con la squadra grazie alla sosta sono degli elementi che invitano alla cautela. Ci aspettiamo una Viola più attenta in difesa e per una Juventus che sta facendo fatica a fare gol questo potrebbe essere un problema. Il secondo tempo, secondo noi, sarà più prolifico rispetto al primo (del resto, nessuna squadra ha segnato meno gol della Fiorentina nella prima frazione di gioco, a malapena tre).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson; Kean.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1